أسعد دول العالم لعام 2022..ما هي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يقف العالم على حافة الهاوية جراء الخسائر الفادحة بالأرواح وتنامي مشاعر عدم اليقين.. رغم ذلك يبقى هناك ومضات إنسانية سارة، فممارسات العطاء آخذة بالتصاعد عالميًا.

هذه إحدى نتائج تقرير السعادة العالمي الرئيسة، الذي تنشره شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، المستندة إلى بيانات المسح العالمية من الناس في حوالي 150 دولة.

بمناسبة الذكرى العاشرة على صدوره، بحث التقرير عن السعادة حول العالم، وعن أكثر الدول سعادة، وتلك التي حلّت في أدنى مستوى، وما بينهما، كما أورد العوامل التي تساهم بمزيد من السعادة.

ورغم كل ما مرّ به العالم جراء جائحة "كوفيد-19" على مدار عامين، غير أن التقرير كشف عن أمر غير متوقع.

الدنمارك, plain_text Credit: joyt/Adobe Stock

وقال جون هيليويل، أحد المحررين المؤسسين الثلاثة للتقرير، لـCNN: "تمحورت المفاجأة الكبرى حول التنامي الكبير، والعالمي، وغير المنسّق، للعطاء بأشكاله الثلاثة التي طرحها استطلاع غالوب العالمي".

وأشار هيليويل، الأستاذ الفخري بكلية فانكوفر للاقتصاد في جامعة كولومبيا البريطانية، إلى أنّ التبرع للجمعيات الخيرية، ومساعدة الغرباء، والعمل التطوعي، كلها أمور ازدادت بقدر كبير جدًا في جميع دول العالم، مضيفًا: "لا سيّما مساعدة الغرباء خلال عام 2021، وذلك مقارنة مع ما قبل الجائحة، أو عام 2020".

هولندا , plain_text Credit: forcdan/Adobe Stock

وأظهر التقرير أنّ المتوسط ​​العالمي للمقاييس الثلاثة قفز بنحو 25٪ عام 2021، مقارنة مع المعدلات المسجلة قبل الجائحة.

والأكيد أن العطاء يحتل المرتبة الأولى في الذهن، مع الاستجابة التي أظهرها العالم ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا. لكن قبل الدخول في كيفية تأثير هذا الصراع العالمي المتزايد على السعادة، دعونا نلقي نظرة على الدول التي ساد شعور السعادة فيها عام 2021.

دول اسكندنافية الأسعد في العالم

سويسرا, plain_text Credit: Udo Bernhart/dpa/picture-alliance/AP

وللسنة الخامسة على التوالي، تتصدّر فنلندا قائمة أسعد دولة في العالم، وفقًا لتصنيفات تقرير السعادة العالمي الذي يعتمد بشكل كبير على التقويمات الحياتية لاستطلاع غالوب العالمي.

وسجلت الدولة الاسكندنافية وجيرانها الدنمارك، والنرويج، والسويد، وأيسلندا درجات جيدة جدًا في المقاييس التي يستخدمها التقرير لشرح النتائج التي توصّل إليها، وهي: متوسط ​​الحياة الصحية المتوقع، والناتج المحلي الإجمالي للفرد، والدعم الاجتماعي في أوقات الاضطرابات، والفساد المتدني، والثقة الاجتماعية المرتفعة، والكرم في المجتمع حيث يعتني الناس ببعضهم، والحرية في اتخاذ قرارات الحياة الرئيسية.

لوكسمبورغ, plain_text Credit: Dmitry Orlov/Adobe Stock

وحلّت الدنمارك بالمرتبة الثانية في تصنيفات هذا العام، تليها أيسلندا في المرتبة الثالثة. أما السويد والنرويج فحلّتا تباعًا في المركزين السابع والثامن.

وصُنّفت كل من سويسرا، وهولندا، ولوكسمبورغ تباعًا في المراكز الرابعة والخامسة والسادسة، وأتت إسرائيل تاسعًا، تليها نيوزيلندا بالمركز العاشر.

السعادة في الأوقات العصيبة

السويد, plain_text Credit: JFL Photography/Adobe Stock

وبرزت نقطة مضيئة أخرى في تقرير هذا العام، أي تراجع مشاعر القلق والتوتر خلال السنة الثانية للجائحة. وفيما ما برحت مرتفعة بنسبة 4٪ عام 2021 مقارنة مع مرحلة قبل الجائحة، لكن نسبتها انخفضت عما كانت عليه عام 2020، أي 8%.

وقال هيليويل: "أعتقد أنّ جزءًا من ذلك مردّه إلى أنّ الناس باتوا يعرفون أكثر عن الفيروس في العام الثاني، حتى لو كان هناك مفاجآت جديدة".

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وأفاد التقرير أنّ تقييمات متوسط ​​العمر "ظلت مرنة بشكل ملحوظ" خلال الجائحة، مع الآثار السلبية والإيجابية التي وازنت بينها.

وبحسب التقرير، فقد انخفض مستوى الرضا عن الحياة لدى الشباب، فيما ارتفع لدى الأشخاص الذين يتخطون الـ 60 عامًا، مع تغيير بسيط بالمجمل".

إسرائيل, plain_text Credit: Roman/Adobe Stock

واعترف هيليويل أنّ ثمة شعور أنّ الأزمات تخرج أفضل أو أسوأ ما في المجتمعات.

وأضاف: "لكن عمومًا، لدى الناس نظرة تشاؤمية تجاه حسن النية في المجتمعات التي يعيشون فيها، لذلك عندما تقع كارثة فعلية ويرَون أشخاصًا آخرين يستجيبون بشكل إيجابي لمساعدة الآخرين، فإن ذلك يبدل من نظرتهم لأنفسهم وللآخرين".

وتابع: "وهكذا تجد أن الثقة بالآخر وتقييمات الحياة العامة ترتفع غالبًا في الأوقات التي تعتقد أنها عصيبة، لكن ما يحدث أن الناس يتعاونون للتعامل معها".

نيوزيلندا, plain_text Credit: Norraset Sanee/Songkhla Studio/Adobe Stock

وأجريت استطلاعات الرأي لهذا العام التي تستند إلى تصنيفات السعادة قبل الغزو الروسي لأوكرانيا بفترة طويلة. وتقع كل من أوكرانيا وروسيا في النصف السفلي من التصنيف العالمي للسعادة في تقرير عام 2022، حيث تحل أوكرانيا في المرتبة 98، وروسيا في المرتبة 80.

أما أفغانستان فتحتل المرتبة 146 أي أدنى مرتبة في تقرير عام 2022، "وهو تذكير صارخ بالضرر المادي والمعنوي الذي تسببه الحرب لضحاياها الكثر"، وفقًا لما جاء على لسان جان إيمانويل دي نيفي، محرر تقرير آخر، في بيان صحفي.

وأمل بأن يستمر عامل العطاء بجميع أشكاله بالارتفاع خلال عام 2022 وما بعده.

أسعد دول العالم لعام 2022