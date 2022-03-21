دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تشتهر جزر الديمانيات في سلطنة عُمان بشواطئها البكر ذات الرمال البيضاء ومياهها الزرقاء الصافية، إلا أن مرافقة مجموعة من الدلافين في رحلة بحرية بالقارب تُعد تجربة لا يجب تفويتها (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

واستطاع المستكشف العُماني أيوب الحسني توثيق لحظة مذهلة لمجموعة من الدلافين التي جاءت تسبح قبالة القارب الذي كان يركبه مع آخرين، ليبدو المشهد وكأنها تستعرض مهارتها في السباحة أمام الركاب.

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قال الحسني إنه أراد من خلال توثيق هذا المشهد الذي لا يتكرر كثيرًا أن ينقل صورة حقيقية لجمال الطبيعة البحرية في سلطنة عُمان.

والمدهش في هذه التجربة الرائعة أن الدلافين تعلم بأن الناظر إليها يستمتع بمشاهدة استعراضها المجاني، فتراها تتراقص أثناء سباقها للبحث عن الطعام وتأتي أمام القارب وتقفز وكأنها تسابقه لتهدي الركاب جمالًا وشعورا بالبهجة، على حد وصف المستكشف العُماني.

وشرح الحسني أن هذا اللقاء حدث عندما صادف هو ومن معه عددًا كبيرًا من الدلافين، مشيرًا إلى أن المشهد أصابهم بالدهشة، وهرع لتوثيق اللحظة لمشاركتها مع متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح الحسني أن ردود الفعل كانت ايجابية، إذ أثارت إعجاب الكثير من متابعيه، مضيفًا أنه ينوي مشاركة المزيد من مقاطع الفيديو المثيرة للبهجه خلال الأيام القادمة، والتي تظهر جمالية الكائنات البحرية من حيتان، وسلاحف، وأسماك إستوائية.

وتقع جزر الديمانيات قبالة الساحل بين ولايتي بركاء والسيب، وتحيط بها المياه الصافية فيروزية اللون من كل جانب، وفقاً لموقع "اكتشف عُمان".

وتُعد جزر الديمانيات إحدى المحميات الطبيعية في سلطنة عُمان، والتي أُعلن عنها كمحمية طبيعية في عام 1996، وهي عبارة عن أرخبيل تبلغ مساحته 100 هكتار ويضم تسع جزر، حسبما ذكرته وكالة الأنباء العمانية.

وتتميز الجزر بطبيعتها وجمال مناظرها الخلابة، حيث تتنوع مقوماتها بين صخور جيرية وأنواع نادرة من الشعاب المرجانية، كما توجد فيها منحدرات صخرية في اتجاه البحر، وتستمر هذه المنحدرات إلى داخل المياه، كما تحد الجزر جروف رملية ضحلة وواسعة، و يحدها نطاق مرجاني بارز.