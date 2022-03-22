دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في الذكرى العاشرة لتأسيسه، صدر مؤشر السعادة العالمي لعام 2022، الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة والذي يعتمد على بيانات المسح العالمية للأشخاص من حوالي 150 دولة. ويعتمد مقياس السعادة في المؤشر على ثلاثة عناصر رئيسية للرفاهية: تقييمات الحياة، والعواطف الإيجابية، والعواطف السلبية.

وللسنة الخامسة على التوالي، تتصدّر فنلندا قائمة أسعد دولة في العالم، وفقًا لتصنيفات تقرير السعادة العالمي الذي يعتمد بشكل كبير على التقييمات الحياتية لاستطلاع غالوب العالمي.

وسجلت الدولة الاسكندنافية وجيرانها الدنمارك، والنرويج، والسويد، وأيسلندا درجات جيدة جدًا في المقاييس التي يستخدمها التقرير، وهي: متوسط ​​الحياة الصحية المتوقع، والناتج المحلي الإجمالي للفرد، والدعم الاجتماعي في أوقات الاضطرابات، والفساد المتدني، والثقة الاجتماعية المرتفعة، والكرم في المجتمع حيث يعتني الناس ببعضهم، والحرية في اتخاذ قرارات الحياة الرئيسية.

ونظرًا لتصنيف الدول العربية، احتلت هذا العام البحرين المركز الأول عربيًا والمركز الـ 21عالميًا ضمن تقرير عام 2022، بعد أن جاءت في المركز الثالث عربيًا في مؤشر السعادة في العام الماضي، لتتقدم بدورها على المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام، بعدما تصدر البلدان المركزين الأول والثاني عربيًا لعام 2021، والـ 21 والـ 27 عالميًا على التوالي. ووفقًا لمؤشر 2022 لهذا العام، جاءت الإمارات في المركز الثاني عربيًا وفي المرتبة الـ 24 عالميًا، بينما جاءت السعودية في المركز الثالث عربيًا والـ 25 عالميًا بحسب مؤشر هذا العام. وفي المقابل، ومن بين الدول العشرة التي شهدت أكبر انخفاضًا في التصنيف، تضمنت القائمة دولتين عربيتين وهما الأردن ولبنان، بالإضافة إلى دول أخرى وهي فنزويلا، وأفغانستان، وليسوتو، وزيمبابوي، وزامبيا، والهند، والمكسيك، وبوتسوانا.

نعرض لكم في الانفوغراف أعلاه نظرة على تصنيف الدول العربية وفقًت لتقرير السعادة العالمي لعام 2022.