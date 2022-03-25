5 وجهات مذهلة لم تسمع عنها من قبل في البرازيل ..تعرف عليها

أعلى من مثيله في ريو دي جانيرو.. تمثال جديد للمسيح في البرازيل

بعد أن كان يصيد الحيوانات المهددة بالانقراض.. هذا الرجل يريد إعادة الغابة الأطلسية المفقودة في البرازيل

دليلك الكامل إلى ريو.. هذا ما يجب فعله وتركه في البرازيل!

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تشتهر البرازيل بشلالات إجوازو المذهلة في الجنوب، وحي كوباكابانا الذي يتخذ شكل الهلال بشاطئه الرملي الأبيض المبهر في ريو دي جانيرو، إلى جانب تمثال المسيح الفادي الذي تحتضن ذراعيه الممدودة تلك المدينة الساحلية.

لكن هناك الكثير من السحر في هذه البلاد بأمريكا الجنوبية، والتي تقارب حجم الولايات المتحدة وتعد خامس أكبر دولة في العالم من حيث المساحة.

ويوجد في البرازيل ستة مناطق أحيائية قارية رئيسية، من الأمازون إلى الغابات الأطلسية.

ومع المجتمع البرازيلي المتنوع، الذي يضم عددا كبيرا من السكان الأصليين، بالإضافة إلى الأشخاص الذين تعود جذورهم إلى أوروبا وأفريقيا، لديك بلد يمزج بين الثقافة والعادات والمناظر الطبيعية الخلابة.

وقامت CNN بجمع خمس وجهات أقل شهرة في البرازيل حتى تتمكن من استكشاف المزيد من الجواهر الخفية التي تقدمها هذه الدولة الرائعة.

سلفادور، باهيا

تصطف شوارع سلفادور بالعمارة الاستعمارية الملونة., plain_text Credit: Andreas Giannakis/Adobe Stock

تأسست هذه المدينة الاستعمارية المتواضعة عام 1549 في شبه جزيرة صغيرة تفصل خليج تودوس أوس سانتوس عن المحيط الأطلسي، وأصبحت أول عاصمة برتغالية لأمريكا.

وتقع المدينة التاريخية في ولاية باهيا بشرق البرازيل.

وتم الحفاظ على المباني، ذات الألوان الفاتحة والواجهات المزينة بالجص المنحوت بإتقان والنوافذ المحاطة بالستائر، بعناية فائقة. ويعود تاريخها إلى اللحظة التي تلاقت فيها الثقافات الأوروبية والأفريقية والثقافات الأصلية في القرن السادس عشر.

وتحتضن المدينة جالية أفارقة برازيليين كبيرة، حيث تقام مهرجانات ملونة ومتألقة يمكن مشاهدتها بشكل متكرر، وتتردد إيقاعات الطبول النابضة في الشوارع المتعرجة المرصوفة بالحصى.

تقع سلفادور في باهيا بشرق البرازيل على شبه جزيرة صغيرة., plain_text Credit: Rodrigo M. Nunes/Adobe Stock

وسيجد المسافرون مجموعة جيدة من أماكن الإقامة هنا، مع فندق Fera Palace الذي يخدم الزوار المتميزين، ويقدم فندق Casa Versace الذي يعود تاريخه إلى قرن من الزمان تجربة بوتيك مع شقق ذاتية الخدمة.

مع ذلك، لدى السلفادور ماض مظلمٍ، حيث شهدت أول سوق للعبيد في العالم الجديد. ويمكن للزوار التعرف على هذا التاريخ المهم من خلال العديد من المتاحف، مثل متحف Afro Brasileiro.

بايا دوس بوركوس، فرناندو دي نورونها

يتربع تشكيل Dois Irmaos الصخري على أحد أروع شواطئ البرازيل، وإن كان يصعب الوصول إليه., plain_text Credit: Nido Huebl/Adobe Stock

ربما يكون بايا دوس بوركوس أحد أجمل الشواطئ في العالم، ولكن بالكاد توجد به رمال.

إنه أحد أصغر الشواطئ في ولاية بيرنامبوكو المذهلة في أرخبيل فرناندو دي نورونها، على بعد حوالي 360 كيلومترًا قبالة الساحل الشمالي الشرقي للبرازيل في المحيط الأطلسي.

ويتميز الخليج الصغير بتشكيلاته الصخرية المدهشة، بينها تشكيل صخري يعرف باسم Dois Irmaos والذي يعني"الأخَوان"، والتي تلوح في الأفق من المياه الزرقاء اللامعة الصافية.

ولا يمكن الوصول إلى الشاطئ إلا عند انخفاض المد، ويجب إما المشي فيه عبر غابة كثيفة أو بواسطة القارب.

يحتوي الشاطئ على العديد من حمامات السباحة الطبيعية التي تعج بالأسماك الغريبة وأسماك القرش والسلاحف وغيرها، مما يجعلها جنة لهواة الغطس.

ويفضل الذهاب بصحبة مرشد بسبب صعوبات الوصول إلى الشاطئ، وتقدم الشركات المحلية مثل Noronha Bookers جولات مخصصة إلى هناك.

حديقة تشابادا دوس فيديروس الوطنية

يستريح الزوار على تشكيل صخري بالقرب من شلال سالتوس دو ريو بريتو في تشابادا دوس فيديروس., plain_text Credit: Eraldo Peres/AP

تنتظر الغابات المورقة، والجبال الشاهقة، والشلالات المتدفقة، والصخور التي يبلغ عمرها 1.8 مليار عام المستكشفين الجريئين الذين يصلون إلى هذه الأعجوبة الطبيعية.

وتقع الحديقة الوطنية في ولاية غوياس البرازيلية، حيث يتدفق أكثر من 30 شلالًا على مسافة 24 كيلومترًا.

تعد التكوينات الصخرية لهذه الهضبة القديمة من أقدم التكوينات على هذا الكوكب، وتجذب حشدًا مثيرًا للاهتمام يبحث عن الطاقة من بلورات الكوارتز.

وهناك العديد من الحكايات المثيرة حول الأجسام الغريبة الطائرة والأحداث الغامضة، والتي لا تبدو صعبة التصديق بمجرد أن تنغمس في الأجواء المحيطة الساحرة.

لا توجد رحلات طيران مباشرة إلى هنا، ولكن يمكن للمغامرين السفر إلى برازيليا، العاصمة والمدينة الرئيسية، ومن هناك، يمكنهم بعد ذلك شق طريقهم برًا بالحافلة إلى مدينة Alto Paraíso التي تبعد بـ12 ميلًا عن مدخل حديقة تشابادا دوس فيديروس الوطنية.

جزيرة ماراجو

تمنحك جزيرة ماراجو إحساس الجزيرة غير المأهولة , plain_text Credit: Janine Valente/Adobe Stock

هذه البؤرة الاستيطانية النائية، بحجم سويسرا تقريبًا، تشتهر بأنها واحدة من أكبر الجزر النهرية في العالم، ويحدها من كل جانب منطقة الأمازون العظيمة.

ويسود الجانب الغربي غابات كثيفة، بينما يتميز النصف الشرقي بسهول ممتدة وأراضي رطبة.

وتشتهر الجزيرة بقطعانها من جاموس الماء.

وهناك حوالي نصف مليون من الحيوانات، كما تعد مزارع الجاموس مفتوحة أيضًا للزوار.

وينجذب الزوار إلى هذا المكان الفريد للإحساس المثير بجزيرة منعزلة وغير مأهولة، ولكن من السهل الوصول إلى مجتمع كبير.

وهناك خدمة عبّارات يومية من بيليم، المدينة الواقعة على ضفاف النهر الاستعمارية البرتغالية والتي تعتبر بوابة البرازيل إلى الأمازون.

عند الوصول ، فإن أفضل طريقة للتجول هي إما عن طريق إحضار سيارة إلى الجزيرة أو بسيارة الأجرة والدراجة ، والتي يمكن استئجارها من الجزيرة.

حديقة إيماس الوطنية

أيل بامباس يعد نوع من الأيائل وبين العديد من الحيوانات التي تعيش في حديقة إيماس الوطنية., plain_text Credit: Delfim Martins/Adobe Stock

هل سمعت عن الذئب ذو العرف؟ يمكن العثور على هذا المخلوق الذي نادرًا ما يتم رؤيته في حديقة إيماس الوطنية، إلى جانب حيوان آكل النمل العملاق، والمدرع العملاق، وغزلان بامباس، وآلاف أنواع الطيور وعدد لا يحصى من النباتات النادرة المتوطنة في المنطقة المحمية.

تعد المنطقة الواقعة في وسط البرازيل أيضًا موطنًا لمنطقة سيرادو الحيوية، وهي واحدة من أقدم النظم البيئية وأكثرها تنوعًا في العالم، ويعد الحجم الهائل للتنوع النباتي مذهل، إذ هناك ما بين 350 و400 نوع من النباتات لكل 2.5 فدان.

وبالنسبة لأولئك الذين يسافرون في شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول، تنتظرهم ظاهرة طبيعية مثيرة للإعجاب - وإن كانت غريبة بعض الشيء.

ويتسبب موسم الأمطار في هروب ملايين النمل الأبيض، والتي تعيش عادة في آلاف أكوام النمل الأبيض.

وتعد هذه منطقة نائية ونادراً ما تتم زيارتها في البرازيل، ولكن أولئك الذين يجرؤون على المغامرة بالذهاب إلى حديقة إيماس الوطنية سيكافأون بشكل كبير.