دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قرر مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) الموافقة على البدء في إنشاء إقليم الدوحة لمعلومات الطيران، على نحو يسمح للمجال الجوي الجديد لقطر بالسيطرة على نطاق محدد أكثر اتساعًا للمرة الأولى.

وقالت وزارة المواصلات القطرية، في بيان الجمعة، إن مجلس المنظمة التابعة للأمم المتحدة وافق على رسم وتحديد أبعاد منطقة إقليم الدوحة لمعلومات الطيران وإقليم الدوحة للبحث والإنقاذ، بما في ذلك الأبعاد المراجعة لمنطقة معلومات الطيران ومنطقة البحث والإنقاذ لمملكة البحرين.

وأوضح البيان أنه سيتم تنفيذ قرار المنظمة على مرحلتين، بحيث تغطي المرحلة الأولى لإقليم الدوحة لمعلومات الطيران مجمل الأراضي والمياه الاقتصادية لدولة قطر، بالإضافة إلى المياه الدولية شرق قطر حتى حدود دولة الإمارات العربية المتحدة بارتفاع يصل إلى ما لا نهاية.

أما المجال الجوي فوق المياه الدولية الواقعة شمال دولة قطر إلى حدود الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سيكون التحكم بها لارتفاع يصل إلى 24,500 قدم فوق مستوى سطح البحر.

في غضون عامين، ستشهد المرحلة الثانية توسع نطاق منطقة الدوحة لمعلومات الطيران لارتفاع غير مشروط.

ومع تطبيق المرحلتين، من المحتمل أن يتقلص المجال الجوي الحالي للبحري، وأن يمتد شرقاً نحو الإمارات، وشمالاً باتجاه إيران.

ونشرت وزارة المواصلات رسومًا توضيحية لمناطق المرحلتين.

وزير المواصلات: دولة #قطر 🇶🇦 ستتمكن خلال تنفيذ المرحلة الأولى لإقليم الدوحة من إضافة مسارات جوية جديدة، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمنطقة انتظار الطائرات في الجو، وزيادة مساحة البحث والإنقاذ وفقاً للأبعاد الجديدة للإقليم https://t.co/2Kn4kfFBQ3

وبدأت قطر مساعيها لإنشاء إقليم الدوحة لمعلومات الطيران وإقليم الدوحة للبحث والإنقاذ في 2018.

وقال وزير المواصلات القطري، جاسم بن سيف السليطي، إن من شأن ذلك "إضافة مسارات جوية جديدة، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمنطقة انتظار الطائرات في الجو، إضافة الى زيادة مساحة البحث والإنقاذ وفقاً للأبعاد الجديدة للإقليم، بما يواكب التطور والإنجازات الكبيرة الت،ي شهدها قطاع الطيران المدني في دولة قطر، وحقها الصريح بإنشاء إقليم طيران خاص بها".