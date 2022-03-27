فطائر الكورنيش شكلت غذاء لعمال المناجم، لكنها مرغوبة جدًا في المملكة المتحدة لدرجة أنها "محمية" نسبة لأصلها الجغرافي.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فطيرة، بيتا، تورتا، تارت. بغض النظر عما يُطلق عليها، فإن الجميع يحب قطعة من الخبز المخبوز.

وقد تتبادر إلى ذهنك أصناف التفاح والكرز الأمريكية الكلاسيكية عند ذكر كلمة "فطيرة"، لكن هناك مروحة واسعة من الفطائر الحلوة والمالحة المتاحة لمحبي المعجنات من أمريكا إلى الفلبين.

والفطيرة عبارة عن عجينة محشوّة ومخبوزة عمومًا، ويعود هذا الطبق إلى قديم الزمان، حتى أنّ الكتابة الهيروغليفية المصرية أظهرت معجنات محشوة بالعسل، والمكسرات، والفاكهة، فيما نكتشف أنّ الإغريق والرومان القدماء تناولوا فطائر ذات أشكال متعددة محشوّة بالحلويات واللحوم.

وإليكم لمحة سريعة عن أشهر الفطائر من حول العالم:

فطيرة اللحم الأسترالية الدائرية الشكل

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وفي أستراليا ونيوزيلندا، ثمة تمييز بين الفطيرة التقليدية وتلك المحمولة باليد. والأخيرة هي عبارة عن فطائر دائرية ذات عجينة مزدوجة يضاهي حجمها وجبة فردية. أما الحشوة الأكثر شيوعًا لهذه الفطائر فتُصنع من لحم البقر والمرق وتعلوها غالبًا صلصة الكاتشب أو صلصة البندورة.

فطيرة "أتلانتيك بيتش"

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وتُصنع فطيرة "أتلانتيك بيتش" في أعلى الساحل الشرقي لولاية كارولينا الشمالية، وهي أكثر ملوحة من فطيرة الحمضيات الباردة. وتشكل الرقائق المملحة المكسرة أساس عجينة هذه الفطيرة، وتمنح حشوة الليمون محبي الحمضيات المذاق المنعش الذي يطمحون إليه.

فطيرة لحم مغمسة بالجعة

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ويبدو أن البريطانيين ومستعمراتهم أتقنوا فن فطيرة اللحم. وتُعتبر فطيرة شريحة اللحم المغمسة بالجعة المفضلة في الحانات. وتعود جذورها إلى صناعة فطائر القرون الوسطى، حيث استخدمت اللحوم المحلية ولحوم الطرائد والخضار كحشوة للعجينة.

فطيرة الباستيا المغربية

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الباستيا، عبارة عن فطيرة مغربية تُعرف أيضًا باسم بيستيا أو بستيا، وتُستخدم فيها تتبيلة حارة، وتجمع بين لحم الدواجن، واللوز، والبيض. ورغم أن الحمام وفرخ الحمام كان لحم الدواجن التقليدي المستخدم، إلا أن النسخة المحدثة منها تستخدم الدجاج.

فطيرة التفاح

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فطيرة التفاح هي فطيرة أمريكية أساسية، وورد في كتاب "على الطريق" (On the Road) لجاك كيرواك ما يلي: "تناولت فطيرة تفاح أخرى ومثلجات؛ هذا عمليًا كل ما تناولته في أنحاء البلاد". لكن جذور فطيرة التفاح نشأت في أوروبا، حيث يتم استيراد العديد من أصناف التفاح إلى قارة أمريكا الشمالية.

فطيرة البوريك، ألبانيا

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وتشكل طبقات رقائق الفيلو عجينة فطيرة البوريك الألبانية، وهي فطائر لذيذة يمكن حشوها بأي مكون متوفر في المنزل، بدءا من اللحم المفروم إلى السبانخ والجبن. ويُعرف عن فطيرة البوريك المحشية بالبندورة والبصل بالبيتزا الألبانية، حيث تُوضع طبقات من البصل، ثم الكراميل، والبندورة المطهية.

فطيرة بيرسيمون أو الخرمة

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تجد وصفة فطائر البرسيمون في دفاتر الطبخ لدى كل أسرة أمريكية تعيش شرق الولايات المتحدة، حيث تروج هذه الفاكهة المحلية، كما تُصنع أيضًا في أقصى الغرب مثل ولاية أيوا وشمال كونيتيكت حيث تتم زراعتها. مذاقها وملمسها مشابه لفطيرة اليقطين، فلا عجب أن تكون هذه الفطيرة مثالية لموسم حصاد الخريف.

فطيرة الليمون الأخضر

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فطيرة الليمون الأخضر المنعشة ذات المذاق المميز، أساسي تناولها لدى زيارة كي ويست (Key West)، في ولاية فلوريدا الأمريكية، حيث يتم تقديمها دومًا مثلجة ومغطسة عجينتها بالشوكولا المقرمش.

فطيرة بانوفي

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وتُعتبر فطيرة بانوفي البريطانية حديثة إلى حد ما استنادًا إلى معايير الفطيرة. وابتكرها الطاهي ومالك مطعم "الراهب الجائع" (The Hungry Monk) في منطقة إيست ساسكس، إنجلترا، في سبعينيات القرن الماضي. وبات اليوم مطعمًا كلاسيكيًا. وانطلاقًا من الاسم تتألف هذه الفطيرة من الموز وصلصة التوفي. وفيما استخدمت الوصفة الأصلية عجينة الحلوى إلا أن النسخ المحدثة تستخدم عجينة مصنوعة من البسكوت أو بسكوت غراهام.

فطيرة سباناكوبيتا، اليونان

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ويشتهر المطبخ اليوناني بهذه الفطيرة، المتنوعة بين الحلوة والمالحة المذاق. وفطيرة سباناكوبيتا تحتوي على حشوة تتألف من السبانخ وجبنة الفيتا توضع في عجينة فيلو. وهناك فطيرة شبيهة بها تدعى أورتوبيتا، تُصنع حشوتها من الخضار البرية. أما فطيرة تيروبيتا فهي ليست إلا فطيرة الجبن اللذيذة، فيما تتألف حشوة فطيرة ماريدوبيتا من السمك.