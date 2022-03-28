يطير من فوق الجبال ببدلة بشرية خاصة.. لحظات مهيبة يوثقها رجل من السماء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا شاهدت في يوم من الأيام رجل يقفز من مرتفعات البرازيل ببدلة جناح، فستكون قد سنحت لك فرصة التعرف إلى غابرييل مارتينز، وهو مغامر يبحث عن أقصى درجات التحدي في جميع الرياضات التي يمارسها بحياته.

وفي حال تساؤلك عن هذه التجربة، فهي رياضة الطيران في الهواء باستخدام بدلة الجناح، حيث تنتفخ وتصبح مثل الأجنحة بين ذراعي ورجلي المغامر (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

وبينما تستطيع أن تطير أفقيًا لمسافة 200 متر، يمكن القفز بها من طائرة هليكوبتر، أو منطاد، أو حتى من المرتفعات.

وقال مارتينز، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "اعتدت أن أوقف كل ما أفعله أو أفكر فيه وأركز على القفز قبل ثوانٍ قليلة من القيام بذلك.. أفكر في كل شيء سأفعله في تلك القفزة، وأقوم بإغلاق عيني، وتحريك جسمي كما لو كنت أطير حقًا، ثم استعد لرمي نفسي من جرف أو أي مكان آخر".

وأوضح مارتينز أن الطيران بالقرب من الأرض هو أخطر موقف يمكن أن تتعرض له، حيث مات الكثيرون وهم يفعلون ذلك.

وتعرض مارتينز إلى حادثتين حتى الآن، بسبب فتح مظلته بشكل غير صحيح، ما تسبب بكسور في بعض عظامه.

ولكن يمكن ممارسة هذه الرياضة بشكل آمن عند الاستعداد جيدًا. وبالطبع، من المهم جدًا أن تتمتع بمهارات إبحار جيدة حتى تضمن هبوط آمن ببدلة الجناح.

ويُعتبر جبل بيدرا دا جافيا في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية بمثابة المكان المفضل لدى مارتينز لممارسة رياضة الطيران ببدلة الجناح.

ووصلت أعلى قفزة له ببدلة الجناح إلى ارتفاع 17 ألف قدم.. أمر مهيب، أليس كذلك؟

وأشار مارتينز إلى أنه "بالنسبة لي، إنها الحرية، وهي أهم لحظة في حياتي.. في تلك اللحظة، لا شيء آخر يهم، لا يوجد مكان آخر أود أن أكون فيه".

وإذا كنت ترغب في تجربة الطيران ببدلة الجناح، فيجب أن تتمتع بمهارة القفز المظلي.

وبينما يعتبره البعض مجنونًا، يرغب مارتيز في الطيران بقدر ما يستطيع، ومشاركة أسلوب الحياة الجميل مع الأشخاص الذين يحبون الاستمتاع بالحياة.