دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ظهرت في ولاية فلوريدا الأمريكية سمكة قرش بيضاء كبيرة، أُطلق عليها اسم "سكوت"، وهي تسبح قبالة ساحل الخليج.

ويبلغ طول "سكوت"، وهو ذكر بالغ، أكثر من 12 قدمًا، ويزن 725 كيلوغرامًا، وفقًا لمنظمة "OCEARCH"، المجموعة البحرية غير الربحية التي رصدت السمكة الكبيرة، الخميس.

وقالت المنظمة إن "سكوت" يُعد القرش الأبيض الكبير رقم 74 الذي وضعت المنظمة عليه علامة، وأطلقته في المياه، شمال غرب المحيط الأطلسي.

وتضع المنظمة جهاز تعقب إلكتروني يصدر أصواتًا كلما شقت سمكة القرش سطح المحيط.

وتظهر سجلات المتعقب أن "سكوت" يُعد "مسافرًا مخلصًا"، ووضعت العلامة على القرش الأبيض الكبير لأول مرة في سبتمبر/ أيلول من عام 2021 في مقاطعة نوفا سكوشا الكندية، حيث تم تسمية القرش تكريمًا لـ "الأشخاص المكرسين لحماية المحيط" من قبل شركاء منظمة "OCEARCH".

وسافر "سكوت" بعد ذلك لنحو 3،910 ميلاً أسفل الساحل الشرقي خلال 119 يومًا فقط.

وقد كان القرش الأبيض الكبير مسترخيًا في ساحل الخليج وفلوريدا كيز، وهي سلسلة من الجزر المرجانية في الطرف الجنوبي من شبه جزيرة فلوريدا، منذ يوم عيد الحب على الأقل، وفقًا لبيانات "OCEARCH".

وتتحرك أسماك القرش عادةً نحو الشاطئ خلال فصلي الربيع والصيف، ما يجعل شهري أبريل/ نيسان وأكتوبر/ تشرين الأول من الأَشهُر التي تنشط فيها حركة أسماك القرش.

وتُعد المياه حول فلوريدا موطنًا لأكثر من 13 نوعًا من أسماك القرش، وفقًا للجنة فلوريدا للأسماك والحياة البرية.

وأوضحت اللجنة أنه على الرغم من أن الأفلام الشهيرة، مثل فيلم الإثارة والرعب الأمريكي "Jaws" (الفك المفترس)، صورت أسماك القرش على أنها مفترسات خطيرة، إلا أن هجمات القرش في فلوريدا تُعد نادرة للغاية في الواقع.

وأشارت اللجنة إلى أن الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالصواعق في الولاية بمقدار 30 مرة مقارنة بتعرضهم للعض من قبل سمكة قرش، ويُعد معدل الوفاة بسبب هجمات أسماك القرش كل عام أقل من 10 أشخاص.

وتؤكد كل من منظمة "OCEARCH" ولجنة فلوريدا للأسماك والحياة البرية على الدور الحاسم للقرش الأبيض الكبير باعتباره المفترس الرئيسي في نظامه البيئي.

وتوضح منظمة "OCEARCH" أن "أسماك القرش الأبيض الكبير تعتبر عنصرًا أساسيًا في عمل النظم البيئية والحفاظ على التنوع البيولوجي".

وصُنفت أسماك القرش الأبيض الكبير على أنها من الأنواع المعرضة للخطر من قبل الصندوق العالمي للحياة البرية، على بعد خطوة واحدة فقط من تصنيف مهددة بالانقراض.