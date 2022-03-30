هولندي يسافر برًا من أمستردام إلى دبي لحضور إكسبو 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--في العام 2016، تحدى ويبي واكر نفسه لقيادة سيارة كهربائية من هولندا إلى أستراليا حتى يثبت جدوى التنقل الكهربائي. وفي العام 2022، دعا الجناح الهولندي، واكر، إلى حضور معرض إكسبو دبي 2020.

وبعد الانتهاء من مبادرته، التي تُعرف باسم "Plug Me In"، يحاول واكر أن يعيش حياة أكثر استدامة.

وبالتالي، لم يكن من المنطقي أن يسافر واكر إلى دبي جوًا حتى يتحدث عن مشروع قام به لتعزيز التنقل المستدام (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

ونظرًا إلى أن سيارته أصبحت قطعة بمتحف، لم يستطع القيادة هذه المرة، ما دفعه إلى ركوب القطارات حتى يصل إلى إكسبو دبي 2020.

وفي الثالث من شهر يناير/ كانون الثاني، ركب واكر قطار ICE الألماني الذي أوصله إلى العاصمة النمساوية فيينا.

ومن فيينا، استقل المغامر الهولندي قطارًا ليليًا إلى عاصمة هنغاريا بودابست.

وبسبب وباء فيروس كورونا، لم يستطع واكر أن يستقل قطارًا مباشرًا من بودابست إلى مدينة اسطنبول في تركيا.

وبذلك، استقل الحافلة إلى اسطنبول، ووصل إلى المدينة بعد 48 ساعة من مغادرته العاصمة الهولندية أمستردام.

وفي العاصمة التركية أنقرة، بدأت رحلة القطار التي لن ينساها أبدًا، عبر "Dogu Ekspresi"، والتي استمرت 22 ساعة إلى مدينة أرضروم التركية.

ويميل واكر إلى السفر البطيء حتى يستطيع الاستمتاع بتغير المشاهد الطبيعية تدريجيًا.

وبداية، استمتع واكر بالبيئات الحضرية في هولندا، وصولاً إلى المناظر الخضراء في ألمانيا والنمسا، والجبال الثلجية والبحيرات المتجمدة في شرق تركيا، والتي اعتبرها "جميلة بشكل لا يصدق".

وكانت خطة واكر هي السفر إلى جنوب إيران، حتى يستقل العبّارة عبر الخليج إلى دبي.

ولكن، أعلنت إيران عن إغلاق حدودها لمدة 15 يومًا، اعتبارًا من 25 ديسمبر/ كانون الأول، بسبب ظهور متحور "أوميكرون" لفيروس كورونا.

وفي خطة جديدة، استقل الحافلة إلى أربيل، عاصمة إقليم كردستان بشمال العراق. ومن هناك، اضطر واكر أن يستقل الطائرة إلى العاصمة عمّان في الأردن.

ومن عمّان استقل الحافلة إلى مدينة حائل في المملكة العربية السعودية، ومن ثم بالقطار إلى العاصمة الرياض، حتى وصل بالحافلة أخيرًا إلى الإمارات.

وإليك ترتيب البلدان التي عبرها واكر وصولًا إلى دبي:

1. هولندا

2. ألمانيا

3. النمسا

4. المجر

5. رومانيا

6. بلغاريا

7. تركيا

8- العراق (إقليم كردستان العراق)

9. الأردن

10. المملكة العربية السعودية

11. الإمارات العربية المتحدة

وكان التحدي الأكبر هو تخطيط الطريق، الذي استغرق 16 يومًا وصولًا إلى دبي.

ولجأ واكر إلى استخدام مجموعة متنوعة من المدونات والمواقع الإلكترونية لمساعدته على تحديد طريق سفره.

وعاد واكر إلى منزله بالطريقة ذاتها، ولكن الحدود الإيرانية كانت مفتوحة هذه المرة، ما ساعده على القيام بالرحلة كاملة دون طيران.

وقال واكر، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "كانت مغامرة مذهلة بشكل غير متوقع وواحدة من أفضل الرحلات التي قمت بها في حياتي".