مشاهد خاطفة للأنفاس تفاجئ سكان العين بسماء مدينتهم في الإمارات

على خيط رفيع من الصخور.. مغامر يعبر جبل حفيت بطريقة لا تصدق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "كان المشهد خاطفًا للأنفاس.. لا أستطيع التعبير عما شعرت به في تلك الليلة بالكلمات".. هذا ما قاله المصور الباكستاني، زهيب أنجوم، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية حول مشهد جبل حفيت الساحر من القمة في دولة الإمارات.

وفي الأسبوع الأخير من شهر يناير/ كانون الثاني، رصد المصور الباكستاني لحظات نادرة تعكس سماء جبل حفيت، في مدينة العين، وهي مزينة بالضباب الكثيف.

Credit: Zohaib Anjum

وبعد أن راقب أنجوم أحوال الطقس، التي كانت تتنبأ بضباب كثيف في العين، قرّر السفر من دبي إلى أبوظبي برفقة صديقه، وصولًا إلى العين.

وفي حلول وقت وصولهم إلى قمة الجبل، كانت تتدفق سحب الضباب باتجاه المدينة.

Credit: Zohaib Anjum

وبداية، حرص المصور الباكستاني على تحضير كاميرته، مع رصد بعض اللقطات التجريبية للحصول على أفضل الإعدادات وفقًا لظروف معينة.

ويتألف الفيديو، الذي استغرق تصويره حوالي 5 ساعات، من عدة مقاطع بفواصل زمنية.

وقام أنجوم برصدها جميعها كصور ثابتة، ثم معالجتها لاحقًا لإنشاء هذه الفواصل الزمنية.

ولم تخل تجربة المصور من التحديات، أبرزها البرد الشديد ودرجات الحرارة المنخفضة، والتي وصلت إلى حوالي 8 درجات.

وكان المصور الباكستاني يقف على قمة الجبل، وواجه رياحًا كثيرة تركته "متجمدًا" في الأعلى.

ونظرًا إلى أنه أراد رصد عدد أكبر من الفواصل الزمنية، اضطر إلى تغيير موقعه من مكان إلى آخر. لذلك، مشى على الجبل صعودًا ونزولًا عدة مرات.

Credit: Zohaib Anjum

ولا يستطيع المصور وصف اللحظة التي شاهد فيها الضباب يمشي فوق المدينة.

وحاز مقطع الفيديو على استجابة رائعة من متابعي المصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكن الجزء الأفضل هو مفاجأة السكان في مدينة العين برؤية مدينتهم من منظور مختلف تمامًا.

Credit: Zohaib Anjum

ورأى المصور أن العين مدينة جميلة للغاية، وهناك الكثير من الأماكن للتصوير، وما عليك سوى استكشافها في الطقس المناسب.