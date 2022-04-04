دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- للوهلة الأولى قد تعتقد أن هذه المشاهد من اليابان أو من أوروبا، إلا أنها في الواقع موجودة على أرض دولة الإمارات، وتُعد بمثابة أفضل الوجهات الطبيعية السرية لعشاق الورود في البلاد (شاهد الفيديو أعلاه).

وبين جبال منطقة أعسمة، التي تبعد مسافة 90 كيلومترًا جنوب شرق إمارة رأس الخيمة، تختبأ مزرعة ورود الإمارات ذات المناظر الساحرة، والتي اكتسبت بألوانها وجمال طبيعتها الكثير من الاهتمام على منصات التواصل الاجتماعي.

وتمتلئ مزرعة الورود مترامية الأطراف بأكثر من 30 ألف وردة من 25 نوعًا مستوردًا من أمريكا وهولندا، بما في ذلك عباد الشمس، وزهرة التنين، وسالفيا، جلايدلوس، والزعفران، من بين أنواع عديدة.

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، يُوضح صاحب المزرعة الإماراتي محمد المزروعي أنه أراد من خلال إنشاء هذه المزرعة إثبات نجاح زراعة الورود الأوروبية والدول الباردة في بلده الإمارات، وقد تمكن بالفعل من ذلك.

وبدأ شغف المزروعي بالزراعة قبل عقد من الزمن، عندما قام بزيارة العديد من مزارع الورود في أوروبا وخاصة في هولندا، مضيفًا: "أبهرني منظر الورود هناك"، ليقرر المزروعي بعدها بعامين خوض تجربة زراعة الورود في مزرعته الخاصة.

وبحسب ما ذكره المزروعي، تختلف مزرعة ورود الإمارات عن باقي مزارع الورود لاحتوائها على أنواع ورود نادرة لا يُوجد مثلها في الإمارات.

ويحصل المزروعي على بذور أنواع الورود النادرة من خلال طلبها من الشركات العالمية في أمريكا وهولندا، كما يسعى إلى شراء بعض تلك البذور بنفسه مباشرة من متاجر البذور في البوسنة ومناطق أخرى من أوروبا خلال رحلاته.

ويحرص المزروعي على رعاية مزرعته بنفسه قائلًا: "أتواجد من بداية الموسم لنهايته يوميًا من الصباح الباكر حتى المساء وخاصة خلال بداية تجهيز الأرض، وتحديد أماكن زراعة البذور المختلفة".

ويشير المزروعي إلى أن المزرعة تستقطب العديد من الزوار، الذين يبدون إعجابهم بمناظر تلك الأنواع النادرة من الورود المنتشرة في أنحاء المزرعة،