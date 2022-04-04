سعودي يخفي طعام حيوان مفترس ويرصد ما حدث بكاميرته

بإطلالة خلابة على جبال فيفاء.. تعرّف إلى "أجمل حجر منزلي في السعودية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في جبال مدينة تنومة، جنوب المملكة العربية السعودية، يخفي المصور السعودي، سعد آل مداوي، طعامًا لأحد الحيوانات المفترسة أسفل صخرة كبيرة، ويرصد ما حصل بكاميرته.

ووثق آل مداوي حيوان الضبع خلال بحثه عن مصدر رائحة الطعام، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع "تويتر". وكان يحاول بدوره رصد الضباع، وسلوكها، وأساليبها في إيجاد الطعام.

الضبع وإصراره على إستخراج الطعام من تحت الصخور، أخذ إصراره ساعة من الوقت حتى أخرجه، شاهدوا مايفعل، التصوير في جبال #تنومة #جنوب_السعوديّة @IAseeer @NatGeoMagArab @NatGeoAbuDhabi @oliviawilde @SaudiTourism @NCW_center @asda_aseer @Alsuhaibany @mansourmushaiti https://t.co/etUlhyJ5Zj

ورغم الصعوبات التي وضعها المصور أمام الضبع، إلا أنه بقي صامدًا حتى اللحظة الأخيرة.

وأوضح آل مداوي أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "تطلّب مني التصوير وقتًا طويلًا، حتى تمكن الضبع من إيجاد طعامه".

Credit: Saad Al Madawi

ولم يكن الوصول إلى موقع التصوير سهلًا بالنسبة إلى آل مداوي، حيث تتواجد الضباع بكثرة، بالإضافة إلى المنحدرات الجبلية الخطرة.

وهناك أيضًا العديد من التحديات التي واجهها المصور السعودي خلال هذه التجربة، أبرزها برودة الطقس على الجبال، واختيار زاوية تصوير مناسبة لتسجيل أكبر عدد من المشاهد الممكنة، بين الممرات الضيقة والوعرة.

Credit: Saad Al Madawi

وفي الواقع، يهدف آل مداوي إلى استكشاف سلوك هذه الحيوانات عن قرب على طبيعتها، ومشاركتها مع العالم، ومحبي الحياة البرية بشكل خاص.

وتعجب الكثير من الأشخاص عند مشاهدة مقطع الفيديو، وخاصة قوة الضبع في رفع الصخور وتحريكها، وقوة تحمله وصبره حتى نجح أخيرًا في استخراج الطعام.

ويأمل آل مداوي أن يستطيع إخراج فيلم وثائقي متكامل وتصوير حياة الضباع عن قرب، وغيرها من الحيوانات، والحياة البرية بشكل عام وكواليسها، مع التركيز على الحياة الفطرية في السعودية والاهتمام بها.