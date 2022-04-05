دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- للأسبوع الثاني على التوالي، لم تضف المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وجهة جديدة واحدة إلى فئة المستوى 4 الأعلى خطورة للسفر.

وانتقلت أكثر من 12 وجهة، بما في ذلك كندا والعديد من دول الكاريبي، من المستوى 4 إلى المستوى 3، الاثنين.

وتصنف المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الوجهات ضمن فئة المستوى 4 "الأعلى خطورة"، عندما يتم تسجيل أكثر من 500 حالة لكل 100.000 مقيم خلال فترة الـ28 يومًا الماضية. وتنطبق فئة المستوى 3 "عالي الخطورة" على الوجهات التي لديها ما بين 100 و500 حالة لكل 100000 مقيم خلال الـ 28 يومًا الماضية.

وانتقلت 14 وجهة إلى المستوى 3 في 4 أبريل/نيسان:

• أنتيغوا وبربودا

• الأرجنتين

• أرمينيا

• أذربيجان

• بليز

• كندا

• غرينادا

• إيران

• ليبيا

• سلطنة عُمان

• بنما

• باراغواي

• سانت لوسيا

• سورينام

وكانت جميع هذه المناطق الـ14 قد أُدرجت ضمن المستوى 4 سابقًا. وتنصح المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بتجنب السفر إلى بلدان المستوى 4.

ويشمل تقييم المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أربع مستويات، حيث يشكل المستوى الرابع الأعلى خطورة، بينما يشكل المستوى الأول خطورة أقل.

وفي إرشاداتها الشاملة، توصي المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بتجنب السفر الدولي إلا بعد تلقي التطعيم بالكامل ضد فيروس كورونا.