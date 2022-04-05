الإمارات: وقف العمل بقسيمة الإقامة للأجانب واستبدالها ببطاقة الهوية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات الإماراتية وقف العمل بإصدار قسيمة الإقامة للأجانب، بداية من 11 أبريل/ نيسان الجاري، ليحل محلها بطاقة الهوية الإماراتية الصادرة للأجانب المقيمين في البلاد لإثبات إقامته.

وقالت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ إن قرار إلغاء القسيمة "جاء تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء دعمًا لتطوير الخدمات المقدمة ولتطبيق أفضل الممارسات وتحقيقًا للمرونة التي تستهدف تقليص الخطوات المرتبطة بعملية إصدار وتجديد الإقامة لتترافق مع بطاقة الهوية في نموذج موحد جديد يضم خدمتي إصدار وتجديد الإقامة وبطاقة الهوية في طلب واحد"، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية.

وقال اللواء سعيد راكان الراشدي، مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بالإنابة، إن "النموذج السابق لقسيمة الإقامة سيكون متاحًا إلكترونيًا فقط عبر التطبيق الذكي للهيئة".

وأوضح الراشدي أن الهيئة "عززت العمل مع المعنيين بقطاع الطيران لتمكين حاملي الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة من القدوم إلى الدولة، وكذلك الزائرين، في ضوء التحقق من استيفاء محددات الدخول عبر استخدام قارئ جوازات السفر المتاح لدى منصات الشركات العاملة بقطاع النقل الجوي في المطارات".

وأشار إلى أن الهيئة وضعت كافة التسهيلات التقنية اللازمة للحصول على تفاصيل إقامة الأفراد عبر نموذج مطبوع يمكن التقدم للحصول عليه ممهورًا بختم الهيئة، وذلك من خلال حسابات الأفراد باستخدام تطبيق الهيئة أو عبر منظومة الخدمات الذكية بواسطة الموقع الإلكتروني www.icp.gov.ae والذي يتيح إمكانية طباعة نموذج تفاصيل الإقامة في 3 خطوات فقط.

وأضاف مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بالإنابة أن دخول القرار حيز التنفيذ سيعمل على وقف خدمة استلام وتسليم جواز سفر المقيم المخصصة سابقًا لعمليات تثبيت ملصق قسيمة الإقامة، وهو الأمر الذي يحقق التحول الذكي التام لخدمات الإقامة في الهيئة مما يعزز من سعادة المتعاملين ويضفي المرونة النوعية في عمليات الإصدار والتجديد.