طلّة غير مألوفة..طائرات ألمانية مخطّطة بألوان السكاكر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يتشابه المظهر الخارجي لغالبية الطائرات نوعًا ما، حيث نقع على خلفية بيضاء، وأحرف كبيرة واضحة، وشعار الشركة. لكن، بين فينة وأخرى، تكشف شركة طيران عن "طلّة" غير مألوفة لأسطولها.

ونذكر، على سبيل المثال لا الحصر، أسطول طائرات "إيرباص A380" التابعة لخطوط نيبون الجوية Flying Honu" A380s"، والتي صمّمت حتى تشبه السلاحف ذات الألوان الزاهية، أو إحدى طائرات "بوينغ 787-9 دريملاينر" التابعة لخطوط طيران "كانتاس" الأسترالية التي زيّنت بالفن المذهل للشعوب الأصلية.

وها هي شركة الخطوط الجوية الألمانية "كوندور" تلحق بهذا الركب، حيث باتت الهياكل الخارجية لأسطولها مخطّطة على نحو بسيط، وأنيق، وواضح بألوان السكاكر. وأفادت شركة الطيران أنّها استوحت هذه الفكرة من ألوان "المظلات الشمسية، ومناشف البحر، وكراسي الشاطئ".

وكانت شركة "كوندور" مملوكة لشركة السياحة البريطانية العريقة توماس كوك، التي انهارت عام 2019. وتخوض شركة الطيران الترفيهية هذه المغامرة مجدّدًا من خلال الاحتفال بمظهرها الجديد. وتهدف الخطوط الملونة، التي صمّمتها وكالة "Vision Alphabet" الإبداعية في العاصمة الألمانية برلين، إلى إثارة مشاعر الحنين للعطلات السياحية السابقة، وتحفيز الناس للتخطيط لإجازات مستقبلًا.

ولفتت "كوندور" إلى أنّ الألوان الخمسة المعتمدة، ترمز الخطوط الزرقاء فيها إلى البحر، وتذكّر الصفراء منمها بأشعة الشمس، والحمراء تجسّد "الشغف"، والخضراء تستدعي مناخ "الجزر"، أما الخطوط الذهبية فتوحي للمسافرين بألوان الشاطئ الرملي.

كما أوضحت الشركة أنّ الخطوط تمثل أيضًا "تنوّع ركّابها، وموظّفيها، والفرص العديدة المتاحة لاكتشاف العالم مع كوندور".

Credit: Condor

وأفاد رالف تيكنتراب، الرئيس التنفيذي لشركة "كوندور"، في بيان أن الخطوط الملونة هي "العلامة التجارية الجديدة" لشركة الطيران. لذا، لم يُوضع أي تصوّر جديد للمظهر الخارجي لطائرات "كوندور" فقط، بل انسحب ذلك على شعار حسابات الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي الذي بات مخطّطًا. كما تخضع بطاقات الصعود إلى الطائرة، والعناصر المستخدمة خلال الرحلة مثل البطانيات لإعادة تصميم. ووعدت شركة "كوندور" بأنّ يكون زيّ الطاقم "متألقًا بتصميمه الجديد"، مع الإفصاح تباعًا عن المزيد من التفاصيل.

واستهلت أول طائرة مخططة لشركة طيران "كوندور" رحلتها فعليًا بتاريخ 5 أبريل/نيسان، بعدما غادرت طائرة "A321" المزيّنة بخطوط صفراء مدينة فرانكفورت الألمانية إلى إحدى جزر الكناري الإسبانية.

ويضم أسطول شركة "كوندور" أكثر من 50 طائرة، تشير الشركة إلى أنّ غالبيتها ستخطّط بألوان السكاكر بحلول عام 2024. ويُرتقب مشاهدة ست طائرات مخطّطة قيد التشغيل هذا الصيف، وتشمل وجهاتها جزر الكناري، واليونان، ومصر.