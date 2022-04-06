منطقة السيح.. هل تعتبر من أفضل وجهات "الكشتات" بمدينة تبوك في السعودية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل أنت من عشاق الصحراء والرحلات البرية، التي تُعرف أيضًا باسم "الكشتات"؟ ينصحك المصور السعودي، محمد الشريف، بزيارة منطقة السيح في محافظة الوجه، كونها الوجهة الأفضل لنزهتك!
وبعد خروجه في "كشتة" عائلية إلى المنطقة، قرر الشريف رصد منطقة السيح بعدسة كاميرته، باعتبارها من بين أجمل المناطق البرية في المحافظة، وتحديدًا خلال فصل الشتاء.
ويقول الشريف، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "ستشاهد إبداع الخالق بالتشكيلات الصخرية في المنطقة، والتي رسمتها عوامل التعرية".
وينصح الشريف بزيارة المنطقة بسبب تميزها بوجود ظل دائم، وأرضية ترابية ناعمة.
وتتميز منطقة السيح بتنوع تضاريسها، وتحديدًا جبل لِبِن، الذي يُعتبر من المعالم الجبلية الخلابة.
ويُفضّل زيارتها نهارًا خلال فصل الشتاء، وليلًا خلال فصل الصيف.
ومن بين الأساسيات التي يحضرها الأشخاص عادة إلى رحلاتهم البرية هي الخيام، ومعدات الطبخ، ومعدات الصيد لممارسة هواياتهم المتنوعة، والكاميرات لتوثيق رحلاتهم.
وينصح الشريف جميع محبي السياحة الفلكية بزيارة المنطقة في فصل الصيف للاستمتاع بمشاهدة المجرة.
صباح الخير 🌺 ،، منطقة السيح بمحافظة #الوجه من المناطق البرية الجميلة لقضاء احلى للكشتات حيث تقع شمال المحافظة بمسافة ٣٠ كم تقريبًا انصح بزيارتها 👍🏻 ،، #روح_السعودية https://t.co/CQ0xZBpgIf
وهناك العديد من المناطق البرية في المحافظة، والتي تُعرف بتضاريسها المتنوعة.
وتتميز المحافظة بوجود أماكن كثيرة للتنزه خلال فصل الشتاء، كمنطقة أبو العجاج والسلع، ومنطقة جبل رال، وغيرها.
ويزور منطقة السيح عادة جميع محبي الرحلات والكشتات ورياضة المشي على الأقدام بسبب تنوع الجبال فيها.
وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، تضم محافظة الوجه العديد من المشاهد الجمالية، لا سيما موقعها على البحر الأحمر، إلى جانب ما تمتلكه من جوانب تاريخية مهمة.
وتأتي تسميتها بسبب وجودها على هضبة مرتفعة على البحر الأحمر في الشمال الغربي من شبه الجزيرة العربية.
وتحتضن الوجه إرثًا تاريخيًا عريقًا، حيث مرت عليها أعظم الحضارات البشرية، وتركت العديد من النقوش والرسومات الأثرية.