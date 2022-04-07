خارج عن المألوف.. نظرة سريعة وفاحصة من داخل متحف المستقبل بدبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد تكون سمعت حتمًا عن افتتاح متحف المستقبل في مدينة دبي، ولكن ربما لم تسنح لك فرصة زيارته حتى الآن.. لا تقلق! يمكن أن تلقي نظرة سريعة وفاحصة داخله من خلال مقطع فيديو التقطه اللبناني، جوني عزير (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

ويعمل عزير في مجال التصوير الفوتوغرافي والأفلام منذ العام 2009. ليس ذلك فحسب، وإنما يقوم بإنشاء مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي للحملات والمناسبات الاجتماعية.

ويميل أيضًا إلى رصد الطبيعة والثقافات المختلفة، إضافة إلى رصد العصر الجديد للتكنولوجيا، الذي يثير اهتمامه كثيرًا.

وشارك بدوره في تحدٍ مع صديقه عبدالله البدواوي لرصد جمال متحف المستقبل في مدينة دبي، من خلال تقنية FPV، والتي تعرف بـ"سباق الطائرات بدون طيار".

وبذلك قرّر الصديقان تسليط الضوء على شكل المتحف، من الخارج والداخل.

وبحسب ما ذكرته مؤسسة دبي للمستقبل، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، يجمع المتحف "عناصر العرض، والمسرح التفاعلي، والعروض الجذابة، ما يدعوك للنظر إلى ما بعد الحاضر من سيناريوهات ممكنة".

ويتضمن المتحف ثلاثة طوابق من المعارض التفاعلية التي ستركز على المستقبل المحتمل لتنمية موارد الفضاء الخارجي، والنظم الإيكولوجية والهندسة الحيوية، والصحة والعافية، والروحانيات.

وسيعرض طابق آخر تقنيات المستقبل القريب التي ستغير عالمنا، من خلال مواجهة التحديات في مجالات متنوعة مثل الصحة، والمياه، والغذاء، والنقل، والطاقة.

وسيُخصص الطابق الأخير للأطفال، حيث يكتشفون التحديات ويعالجونها بطريقتهم الفريدة ليصبحوا "أبطال المستقبل".

وبدأ الصديقان بالتصوير من الساعة الـ5 صباحًا مع شروق الشمس. وبقي كلاهما حتى غروب الشمس، أي حتى إضاءة المتحف قبل افتتاحه رسميًا.

وفي المجموع، استغرق التصوير 5 ساعات في فترة الصباح و5 ساعات في فترة الليل.

وتمت مشاركة مقطع الفيديو من قبل أكثر من 10 آلاف شخص، إضافة إلى تحميله على عدة منصات، حتى انتشر على نطاق واسع.