كوخ ريفي بين جبال السعودية يثير دهشة الزوار في تنومة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لطالما حلم المصور السعودي، سعد آل مداوي، بإنشاء كوخ ريفي بين الجبال، بسبب حبه وشغفه بالطبيعة بعيدًا عن الازدحام والضوضاء.

وبالفعل، تحول حلم آل مداوي إلى حقيقة في شهر مارس/ آذار من العام 2022، بعد مرور 10 أشهر من العمل الشاق.

ويقع الكوخ تحديداً فوق مرتفعات جبال منعاء، في مدينة تنومة، بمنطقة عسير، جنوب المملكة العربية السعودية.

وأراد المصور السعودي أن يحاكي تصميم الطبيعة البكر بشكل عام (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

ولله الحمد بعد مضيء10أشهر من العمل الشاق والشغف بحب الطبيعة أنجزت ماكان حلما لي في بناء هذا الكوخ وسط الطبيعة البكر على قمم جبال #منعاء بمحافظة #تنومة جنوب #السعودية #كوخ_الجبال مقصد للسياحة وخدمة لوطننا الغالي @IAseeer @VisitAseer @VisitAseer @Saudi_MT @asda_aseer @SoudahDevCo https://t.co/r3n0YZIbAX

وكان التحدي الأول هو اختيار الموقع الذي يعطيه جمالاً أكثر، مع إضافة حديقة خارجية تحيط بالمكان.

واستخدم آل مداوي بعض المواد القديمة التي أُعيد تدويرها، كالأخشاب القديمة، التي قام باستغلالها للديكور الداخلي، وسرير النوم، وتصميم ركنًا لإعداد القهوة أيضًا.

واختار آل مداوي الأشجار اليابسة لصنع إضاءات داخلية للأسقف.

وبسبب وجود مزارع القمح والجبال من كل اتجاه، أصبحت هذه الوجهة تُعرف باسم "كوخ الجبال".

ويبقى الكوخ، الذي يستوعب 10 أشخاص، مفتوحًا على مدار العام، حيث يقصده السيّاح وزوار المنطقة.

ولم يتوقع آل مداوي ردّ فعل الزوار الذين عبروا عن اندهاشهم بموقع الكوخ، وتصميمه، والطبيعة المحيطة به.

وأُضيف الموقع أيضَا إلى خرائط غوغل، ما يسهل الوصول إليه.

وفي المستقبل، يسعى آل مداوي إلى الحفاظ على الكوخ، وتطويره، وجعله مقصدًا سياحيًا لكل محبي الجمال في السعودية.