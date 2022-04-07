"امشي كأنك مصري".. جولات فريدة تكشف عن الجواهر الخفية في مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من أهرامات الجيزة إلى المتاحف والمعابد الفرعونية، تستقطب مصر الزوار بمعالمها السياحية الشهيرة التي تظهر عادًة بين قوائم أمنيات السفر، إلا أنه في كثير من الأحيان لا يتسن لهؤلاء تجربة جواهرها الخفية.

وتسعى أسماء الخطيب إلى تغيير ذلك من خلال تسليط الضوء على الجواهر الخفية في مصر للسكان المحليين والسياح الأجانب على حد سواء.

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، تُوضح أسماء الخطيب، مؤسسة رحلات Walk Like an Egyptian "امشي كأنك مصري"، أنها أرادت مشاركة شغف التراث والثقافة المصرية مع العالم، ومشاركة كل ما يمثل مصر والمصريين - من فنون، وتاريخ، ومطبخ، وتراث، وثقافة - عبر تجارب فريدة تغذي عقل المتجولين الفضولين، مع جلب الفائدة للمجتمعات المحلية.

شارع باب الوزير في منطقة الدرب الأحمر، من الشوارع المهمة والتاريخية في القاهرة التراثية، ويتميز باحتوائه على الكثير من الآثار المملوكية, plain_text Credit: Walk Like an Egyptian

وبدأت فكرة جولات "Walk Like a Egyptian" قبل أعوام من انطلاقتها في عام 2015.

وبعد تخرجها من كلية السياحة والفنادق، قسم الإرشاد السياحي، عام 2006، عملت الخطيب في مجال السياحة الكلاسيكية التقليدية لمدة 3 أعوام، عندما بدأ يتكشف لها حال قطاع السياحة في مصر، والفجوة التي يعاني منها قطاع السياحة الثقافية.

مسجد ابن طولون في القاهرة، أحد أكبر المساجد الأثرية في مصر, plain_text Credit: Walk Like an Egyptian

وفي عام 2012، أطلقت الخطيب صفحة عبر موقع "فيسبوك" تحت شعار "Walk Like an Egyptian"، والتي تُترجم إلى "امشي كأنك مصري"، وسبب اختيارها هذا الاسم يعود لرغبتها في إظهار مصر الحقيقية للعالم كما يراها المصريون ويحبونها.

وبدأت في مشاركة منشورات ليس عن المواقع التاريخية فحسب، بل عن الشخصيات المصرية الأيقونية التي تمثل الهوية المصرية.

وفي نهاية عام 2013، انطلقت حملة صغيرة لركوب الدراجات في شوارع القاهرة، حيث تسلط الضوء على الجواهر الخفية التي لا تتم زيارتها بشكل شائع، والاستعانة بمنصات التواصل الاجتماعي كوسائل إعلام بديلة تبعث رسالة مفادها أن مصر آمنة للزوار.

داخل غرفة الضريح الجنوبي في خانقاه السلطان فرج بن برقوق، في المقبرة الشمالية , plain_text Credit: Walk Like an Egyptian

وكانت الإنطلاقة الحقيقة لجولات "Walk Like a Egyptian" في عام 2015، والتي تسعى لاكتشاف الجواهر الخفية في مصر من خلال تجارب الرحلات.

وبالنسبة إلى الخطيب، تختلف تجارب جولات "Walk Like a Egyptian" في تقديم ​​مفهوم جولات المشي للسياحة المصرية، والتي تتضمن برامج جولات مشي برفقة مرشد سياحي تكشف عن جواهر مصر الخفية التي لم تكن موجودة على الخريطة السياحية سابقًا.

داخل منتجع "الطرفة" البيئي بمنطقة المنصورة بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد, plain_text Credit: Walk Like an Egyptian

وتشرح الخطيب أن اختيار المرشدين السياحيين يتم على أسس ومعايير محددة للغاية، حيث يجمع المرشد بين الشغف ورواية القصص المشوقة، والخبرة والمعرفة الدقيقة.

وتضيف: "يبدو الأمر وكأن السياح يتجولون مع صديق يمكنهم الوثوق به بينما يحصلون على أفضل خدمة ممكنة".

تشمل الجولات تجربة الانخراط مع الأهالي للتعرف على خصال الشعب المصري المعاصر, plain_text Credit: Walk Like an Egyptian

وبينما يركز مفهوم "Walk Like an Egyptian" على الجولات التاريخية والثقافية، تشمل الزيارت الوجهات ذات التاريخ، والثقافة، والتراث المنسي، مع إبراز خصال الشعبي المصري المعاصر أيضًا.

وتقول الخطيب: "في جميع جولاتنا، سواء كانت جولات جماعية أو جولات خاصة، نحاول المزج بين الاحتراف ودفء الضيافة المصرية".

جولة في باب زويلة، البوابة الحجرية الوحيدة الباقية من السور الجنوبي لمدينة القاهرة الفاطمية, plain_text Credit: Walk Like an Egyptian

وفي العاصمة القاهرة، تغطي جولات "Walk Like an Egyptian" جميع المواقع التاريخية، والتي تُعد أحد مواقع التراث العالمي السبعة في مصر، وتضم هذه المنطقة الشاسعة على الأقل 7 جولات مختلفة تحت عنوان "القاهرة التاريخية"، بما في ذلك جولة المقبرة المعروفة أيضًا باسم "مدينة الموتى"، والتي تُعد من المواقع غير المألوفة في مصر.

وبالإضافة إلى المواقع التاريخية، تشمل جولات "Walk Like an Egyptian" زيارات إلى القاهرة المعاصرة مثل حي مصر الجديدة وحي الزمالك، إلى جانب العديد من الجولات الأخرى، حسبما ذكرته الخطيب.

جولة في الجامع الأزرق بالقاهرة, plain_text Credit: Walk Like an Egyptian

أما عن المهتمين بهذه الجولات، تستقطب "Walk Like an Egyptian" ثلاث فئات رئيسية: المصريون المهتمون بالثقافة والتاريخ، والأجانب الذين يقيمون على أرض مصر، بالإضافة إلى السياح الباحثين عن تجارب حقيقية وأصيلة فريدة من نوعها بعيدة عن الازدحام السياحي.

وعن انطباعات الزوار بعد خوض رحلات "Walk Like an Egyptian"، تقول الخطيب إن الزوار يفاجأون بالجمال الخفي المذهل الذي تقدمه مصر، والذي لا يُستغل على نطاق واسع للسياحة.