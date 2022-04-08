دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعربت سيؤول عن "أسفها الشديد" لهدم بيونغ يانغ لفندق يستقبل سيّاحًا من كوريا الجنوبية خلال زيارتهم لموقع جبل كومغانغ المقدس في عمق كوريا الشمالية.

وكان زار ملايين الكوريين الجنوبيين الموقع، في واحدة من حالات التعاون القليلة بين البلدين. رغم ذلك، عُلّقت هذه الرحلات السياحية إلى جبل كومغانغ منذ عام 2008، إثر قتل امرأة كورية جنوبية تاهت في منطقة محظورة ليلًا.

وأفاد وزير التوحيد في كوريا الجنوبية في بيان الجمعةـ أنّ "تفرّد كوريا الشمالية بقرار تدمير فندق هايغومغانغ يتعارض بشكل واضح مع الهدف من الجهود المبذولة بين الكوريتين القائمة على الاحترام والمشاورات". ودعا بيونغيانغ إلى "وقف الهدم الفوري، وبدء المفاوضات مع كوريا الجنوبية".

في أوكتوبر/تشرين الأول 2019، زار زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، المنطقة السياحية في جبل كومغانغ، وأمر بإزالة المرافق السياحية "القبيحة المنظر"، القائمة في الموقع السياحي المشترك بين الكوريتين.

وتعود ملكية فندق هايغومغانغ لكوريا الجنوبية وتشغيله على حد سواء . وأشارت وزارة التوحيد أن هدم الفندق يعتبر انتهاكًا للاتفاق السابق. رغم ذلك، أضافت أنها ما زالت تأمل بإجراء مفاوضات مع كوريا الشمالية لحل مسألة جبل كومغانغ في أسرع وقت ممكن.