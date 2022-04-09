دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار الشيف التركي بوراك أوزدمير تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد زيارته للمسجد الأقصى في القدس خلال شهر رمضان.

RAMADAN KAREEM❤️🤲 https://t.co/VZehshXwwx

ونشر الشيف بوراك صورا ومقاطع فيديو على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، من الزيارة يظهر فيها مدى الترحيب وحفاة الاستقبال التي حظي بها، مكتفا بكتابة تعليق: "رمضان كريم".

مواطن تركي يصل إلى القدس عبر مطار بن غوريون لأن بلده تركيا لها علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل منذ عقود يحتفون به .. يشكرونه على الزيارة .. أما العربي إذا زار خونوه .. لحظة .. ليس أي عربي .. فقط العربي الخليجي .. لحظة .. ليس أي خليجي .. الإماراتي و البحريني .. فقط https://t.co/giKVKkZvGw

ومن بين التفاعل الذي نالته مقاطع الفيديو، تساءل مغردون عن الطريقة التي وصل فيها الشيف إلى الأقصى، حيث كتب Abduljalil Alsaeid تغريدة قال فيه: "مواطن تركي يصل إلى القدس عبر مطار بن غوريون لأن بلده تركيا لها علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل منذ عقود يحتفون به.. يشكرونه على الزيارة.. أما العربي إذا زار خونوه.. لحظة.. ليس أي عربي.. فقط العربي الخليجي.. لحظة.. ليس أي خليجي.. الإماراتي والبحريني.. فقط".

ويشتهر الشيف التركي بطريقته المميزة في الاستعراض أثناء إعداد الطعام، إذ يستعين بطرق غريبة وفريدة من نوعها لتحضير أصناف الطعام المختلفة، مثل تحضير سيخ طويل للغاية من الكفتة في سيارة ليموزين، أو استخدام السلم للصعود وهو يسحب قطعة من الجبنة الذائبة.