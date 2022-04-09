دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من صور لطيور البطريق الإمبراطور، إلى فساتين الأطفال معلقة على حبل غسيل على شرفة في بورتوريكو، تعرض "ناشيونال جيوغرافيك" أعمال مصوريها للبيع دعمًا لأوكرانيا.
واضطلعت منظمة Vital Impacts غير الربحية المعنية بدعم المجموعات المحلية التي تحمي الحياة البرية، بمهمة بيع الصور المطبوعة.
ودخلت Vital Impacts بشراكة مع مصوري "ناشيونال جيوغرافيك" لبيع أعمالهم، وتحويل كامل العائدات إلى منظمة Direct Relief الإنسانية التي تعمل حاليًا في أوكرانيا، وتقدم مساعدة طبية للأشخاص المتضررين من الحرب.
وقالت منظمة Vital Impacts إنّ عملية بيعها الأخيرة لمبادرات الحفظ قد جمعت 620 ألف دولار. ويأمل المنظمون أن تتجاوز أرباح هذه المبادرة المليون دولار.
وقالت المصورة آيمي فيتالي، إحدى مؤسّسي Vital Impacts، لـCNN: "يمكننا جميعًا مشاهدة أهوال العالم من بعيد والشعور بالعجز الشديد، لكن هذه طريقة لدعم الجهود الإنسانية، ولدينا فرصة فريدة لشراء بعض أكثر الصور الفنية الجميلة التاريخية التي التقطها مصورون رائدون في العالم".
وأضافت: "أملنا هو أن تلهم هذه المبادرة جميع الأشخاص الذين يرونها كعمل هادف لتحقيق عالم يسوده السلام والرحمة".
وتتضمن المجموعة صورًا خاطفة للأنفاس تحت الماء، إضافة إلى أخرى وثقت مناظر طبيعية رائعة، ولحظات إنسانية حميمة التقطتها الكاميرا.
وأوضحت فيتالي أن هناك أيضًا مزيجًا من الصور "غير المألوفة" واللحظات التاريخية "الجميلة المؤلمة".
وأضافت: "هناك شيء للجميع، ونأمل أن تلهم هذه الصور المطبوعة الناس الإيمان بعالم أفضل والعمل من أجل تحقيق ذلك".