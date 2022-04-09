دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من صور لطيور البطريق الإمبراطور، إلى فساتين الأطفال معلقة على حبل غسيل على شرفة في بورتوريكو، تعرض "ناشيونال جيوغرافيك" أعمال مصوريها للبيع دعمًا لأوكرانيا.

واضطلعت منظمة Vital Impacts غير الربحية المعنية بدعم المجموعات المحلية التي تحمي الحياة البرية، بمهمة بيع الصور المطبوعة.

يمكن مشاهدة طيور البطريق الإمبراطور، وهي تطلق ملايين الفقاعات الدقيقة من ريشها في صورة الكندي، بول نيكلين. , plain_text Credit: Paul Nicklen/Courtesy of Vital Impacts

ودخلت Vital Impacts بشراكة مع مصوري "ناشيونال جيوغرافيك" لبيع أعمالهم، وتحويل كامل العائدات إلى منظمة Direct Relief الإنسانية التي تعمل حاليًا في أوكرانيا، وتقدم مساعدة طبية للأشخاص المتضررين من الحرب.

التقطت المصورة الأوكرانية، دينا ليتوفسكي، هذه الصورة في 30 مايو/ أيار 2018 في كييف، عاصمة أوكرانيا. , plain_text Credit: Dina Litovsky/Courtesy of Vital Impacts

وقالت منظمة Vital Impacts إنّ عملية بيعها الأخيرة لمبادرات الحفظ قد جمعت 620 ألف دولار. ويأمل المنظمون أن تتجاوز أرباح هذه المبادرة المليون دولار.

التقطت المصورة البولندية، جوستينا ميلينكيفيتش، هذه الصورة لمسابقة مجموعة الرقص في مدرسة سلوفيانسك وكراماتورسك الأوكرانية في أبريل/ نيسان 2015. , plain_text Credit: Justyna Mielnikiewicz/Courtesy of Vital Impacts

وقالت المصورة آيمي فيتالي، إحدى مؤسّسي Vital Impacts، لـCNN: "يمكننا جميعًا مشاهدة أهوال العالم من بعيد والشعور بالعجز الشديد، لكن هذه طريقة لدعم الجهود الإنسانية، ولدينا فرصة فريدة لشراء بعض أكثر الصور الفنية الجميلة التاريخية التي التقطها مصورون رائدون في العالم".

صورة تعكس سحبًا منخفضة وضبابًا يلوح في الأفق فوق سنترال بارك في مدينة نيويورك، حيث التقطت من قبل جيم ريتشاردسون. , plain_text Credit: Jim Richardson/Courtesy of Vital Impacts

وأضافت: "أملنا هو أن تلهم هذه المبادرة جميع الأشخاص الذين يرونها كعمل هادف لتحقيق عالم يسوده السلام والرحمة".

التقطت إيمي تونسينج صورة لفساتين أطفال معلقة على حبل غسيل ببلدة أوتوادو، بورتوريكو، في أغسطس/ آب 2002. , plain_text Credit: Amy Toensing/Courtesy of Vital Impacts

وتتضمن المجموعة صورًا خاطفة للأنفاس تحت الماء، إضافة إلى أخرى وثقت مناظر طبيعية رائعة، ولحظات إنسانية حميمة التقطتها الكاميرا.

رصد كين جيجر هذه الصورة في محمية ماساي مارا الوطنية، كينيا. , plain_text Credit: Ken Geiger/Courtesy of Vital Impacts

وأوضحت فيتالي أن هناك أيضًا مزيجًا من الصور "غير المألوفة" واللحظات التاريخية "الجميلة المؤلمة".

وأضافت: "هناك شيء للجميع، ونأمل أن تلهم هذه الصور المطبوعة الناس الإيمان بعالم أفضل والعمل من أجل تحقيق ذلك".