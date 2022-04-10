دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا قمت بزيارة مصر سابقًا، فستكون حتمًا قد جربت طبق الكُشري التقليدي في أحد المطاعم المشهورة قبل مغادرتك! وهذا ما فعله ألماني بالفعل عندما وقع في حب الطعام العربي.

وبذلك، قرّر افتتاح مطعمًا خاصًا به، يُعرف باسم "كُشري لوكس"، في أحد الشوارع الصغيرة بمنطقة تشارلوتنبرغ في ألمانيا.

ويقدم المطعم مختلف الأطباق الشرقية، ولكن بلمسات من صاحب المطعم الألماني، الذي عاش لفترة طويلة في مصر.

وبالطبع، قرّر مؤثر السفر المصري، محمد العفيفي، أن يوثق تجربة زيارة هذا المطعم خلال تواجده في برلين (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

وقال العفيفي، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "يتحدث صاحب المطعم اللهجة المصرية بطلاقة.. وبعد وقوعه في حب مصر، قرر افتتاح مطعمًا خاصًا به في المدينة المجنونة، برلين".

وأوضح العفيفي أن جميع أطباق المطعم تتميز بلمسات فريدة.

ولدى الحديث عن طبق الكُشري، تم إضافة الفستق وخلطة تحتوي على القليل من القرفة، وبعض البهارات الأخرى لطبق الكُشري.

وبالطبع، ليس كل طبق كُشري خارج مصر يكون أصليًا لأن جودة الطعام ومذاقه غالبًا ما تختلف عمّا يمكنك الحصول عليه في البلاد.

ولكن، يعتبر مؤثر السفر المصري أن الوضع كان مختلفًا في "كُشري لوكس".

وقال: "كان أحد أفضل أطباق الكُشري التي تناولتها في حياتي، ووجدت أن الإضافات منطقية ومتناسقة ولا تغير من الطعم بل تضيف إليه".

وصُمم المطعم بأسلوب بسيط، ويزوره العديد من العرب والألمان المهتمين بتجربة أطباق طعام من ثقافات مختلفة. ليس ذلك فحسب، وإنما أيضًا المهتمين بالطعام النباتي، لأن قائمته تحتوي على العديد من خيارات المأكولات الخالية من اللحم.