سيف مخفي داخل عصا في أحد مطارات أمريكا..ومسافر: لا أعرف من أين أتى

دبي، الإماارت العربية المتحدة (CNN) -- اكتشف ضباط إدارة أمن النقل في مطار لوجان الدولي في مدينة بوسطن الأمريكية سيف طويل مخفي داخل عصا يحمله مسافر، يوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم إدارة أمن المواصلات دان فيليز في تغريدة على "تويتر" إن المسافر قال إن "ليس لديه فكرة عن وجود السيف هناك". وبعد استجوابه من قبل شرطة ولاية ماساتشوستس الأمريكية، قام الرجل بتسليم العصا، وسُمح له بمواصلة رحلته.

وليس من غير المألوف إخفاء الأدوات الحادة في أغراض تبدو عادية.

وكان أحد الركاب قد حاول يوم الخميس، عبور أمن المطار بخنجر مخفي في مقبض فرشاة شعر في مطار إيثاكا تومبكينز الإقليمي في أمريكا.

وأوضحت إدارة أمن المواصلات على موقعها على الإنترنت أن "بعض الأغراض المحمولة قد تُحظر حتى لو بدا أنها ليست كذلك، مثل سيف مخفي داخل عصا".