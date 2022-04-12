هل تجرؤ ركوب هذه الزلاجة على أعلى قمة جبلية بالإمارات؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "كانت رائعة ولا تُنسى".. هذا ما قاله المصور الباكستاني، سيد عليشان أصغار، بمقابلة مع موقع CNN بالعربية، حول تجربة فريدة من نوعها، ستزيد مستوى هرمونات الأدرينالين لديك حتمًا.

وافتتحت أعلى قمة جبلية في دولة الإمارات مغامرة جديدة، تُعرف باسم "جيس سليدر"، وهي عبارة عن زلاجة تسير على مسار فولاذي بسرعة 40 كيلومترًا بالساعة (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

وبحسب موقع "Visit Jebel Jais"، تبدو السرعة أكبر بـ10 أضعاف بسبب قرب الزلاجة من الأرض.

وتستغرق الرحلة التي يمكن التحكم فيها بالكامل حوالي ثماني دقائق لتغطية 1,840 مترًا من المنحنيات والمساحات.

وبينما يهبط محبو المغامرة من مرتفعات جبال الحجر على مسار منخفض الارتفاع، سيستمتعون بمناظر بانورامية رائعة مع إطلالات على الساحل الخلاب.

ولم يستطع المصور الباكستاني أن يُفوّت هذه التجربة، إذ كان يشعر بحماس كبير، إلى درجة أنه قام بشراء 3 تذاكر.

وكانت كل رحلة أفضل من التي سبقتها.

وبينما تكون نقطة البداية بطيئة قليلًا لأن الزلاجة تميل نحو القمة، يبدأ الجزء الممتع بمجرد انحدار المركبة من قمة الجبل.

ويمكن القول إن هذه التجربة ليست لأصحاب القلوب الضعيفة.

وتلقى المصور الباكستاني الكثير من ردود الفعل لأشخاص يخشون ركوب الزلاجة، حفاظًا على سلامتهم.

وأوضح بدوره أنه لا توجد خطورة من ركوب زلاجة "جيس سليدر"، حيث أنها آمنة جدًا.

وبحسب ما ذكره موقع "Visit Jebel Jais"، يستوعب تصميم الزلاجات شخصين بشكل مريح، أحدهما في الأمام والآخر في الخلف، علمًا أن هناك نظام كبح لكل مزلقة.

ويُعد جبل جيس جزءًا من سلسلة جبال الحجر الرائعة التي تشكلت قبل أكثر من 70 مليون عام في الجزء الشرقي من إمارة رأس الخيمة في دولة الإمارات.

ويصل ارتفاع جبل جيس إلى 1,934 متراً فوق مستوى سطح البحر، حيث يتميز بمناظره الخلابة، وأجواء المغامرات المثيرة.

ويُعد ملاذًا رحباً للاستجمام بعيداً عن حرارة الصيف المرتفعة، علمًا أن درجات الحرارة تنخفض إلى أكثر من عشر درجات مئوية عما هي عليه عند مستوى سطح البحر.