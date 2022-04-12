تكوين صخري بالسعودية يثير الدهشة بنافذة طبيعية تطل على البحر الأحمر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "منظر عجيب يجسد شكل صخرة كبيرة، وفي وسطها فتحة تشبه النافذة"، هذا ما قاله المصور السعودي، محمد الشريف، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية، حول تكوين طبيعي، يُعتبر خلابًا بمحافظة الوجه. في الملكة العربية السعودية.

وفي المرة القادمة التي تزور فيها محافظة الوجه، ربما عليك زيارة هذا المعلم حتى تستمتع بأحد أجمل الإطلالات الطبيعية في البلاد.

Credit: Mohammed AlSharif

ويتواجد التكوين الصخري في منطقة تُعرف باسم وادي المكيسر، وهي تقع في الجهة الشمالية الغربية لمحافظة الوجه، بمسافة تبعد حوالي 25 كيلومترًا.

Credit: Mohammed AlSharif

وقال الشريف إن غالبية الأشخاص يزورون هذا المعلم السياحي الجميل طيلة أيام العام، حيث يطل بشكل مباشر على البحر الأحمر، في منظر يُعتبر "نادر الوجود بهذه المناطق".

مساء الخير 🌺 ،، من الاماكن الجميلة في محافظة #الوجه تكوين صخري عجيب شبيه بنافذة طبيعية مطلة على البحر ،، #روح_السعودية https://t.co/mP3x92mXhI

ويُعتبر غروب الشمس هو أفضل الأوقات لمشاهدة المناظر الخلابة من خلال هذه النافذة الطبيعية.

Credit: Mohammed AlSharif

وحازت صور الشريف على ردود فعل إيجابية للغاية.

وكان غالبية الأشخاص يسألون عن موقع هذا التكوين الصخري، خاصة أن بعض أهالي المنطقة لم يعلموا بوجوده سابقًا سوى عند انتشار الصور.

Credit: Mohammed AlSharif

وبعد انتشار الصور، تم زيارة هذا المعلم من قبل العديد من الأشخاص لقضاء أجمل اللحظات في هذا المعلم السياحي.

Credit: Mohammed AlSharif

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، تضم محافظة الوجه العديد من المشاهد الجمالية، لا سيما موقعها على البحر الأحمر، إلى جانب ما تمتلكه من جوانب تاريخية مهمة.

Credit: Mohammed AlSharif

وتأتي تسميتها بسبب وقوعها على هضبة مرتفعة على البحر الأحمر في الشمال الغربي من شبه الجزيرة العربية، إذ تبدو كالوجه الباسم للقادمين برًا وبحرًا من أفريقيا والمغرب العربي إلى منطقة الحجاز.

وتحتضن الوجه إرثًا تاريخيًا عريقًا، حيث مرت بها أعظم الحضارات البشرية، مخلّفة العديد من النقوش والرسوم الأثرية.