إزالة السعودية من المستوى الأعلى خطورة للسفر وهذا تصنيف الدول العربية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC) تحديثًا لتوصيات السفر في ظل استمرار انتشار فيروس "كوفيد-19".

ويشمل تقييم المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 4 مستويات، حيث يشكل المستوى الرابع الأعلى خطورة، ويشكل المستوى الأول خطورة أقل.

وأزالت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها المملكة العربية السعودية ومصر من المستوى الرابع الأعلى خطورة للسفر، واحتل البلدان المستويين الأول والثالث على التوالي.

وتضمّن المستوى الرابع دولًا عربية مثل البحرين، والأردن، والكويت، ولبنان، والصومال، وتونس.

وبالإضافة إلى مصر، اشتمل المستوى الثالث أيضَا على ليبيا، وسلطنة عُمان، وقطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وتضمّن المستوى الثاني العراق فقط، بينما اشتمل المستوى الأول على جزر القمر، وجيبوتي، وموريتانيا، والمغرب.

ويمكنكم إلقاء نظرة على تصنيف الدول العربية في الإنفوجراف أعلاه: