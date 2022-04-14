شاهد ماذا حصل لأمريكي عند تقلبه على حبل رفيع على ارتفاع مئات الأمتار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ربما تكون رياضة المشي على الحبال مرعبة بحد ذاتها، خاصة عندما تكون على ارتفاع مئات الأمتار، فما بالك إذا شاهدت شخصًا يمارس بعض التقلبات والحركات الحماسية عليها (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

وبدأ المغامر الأمريكي، جاستين ويجرز، برياضة المشي على الحبال في الفناء الخلفي بمدرسته الثانوية، عندما كان يبلغ من العمر حوالي 15 عامًا.

وفي يوم عيد الميلاد، أعطاه أحد الأشخاص حبلًا خاصًا لممارسة هذه الرياضة، واعتقد أن الأمر سخيف جدًا، ما استغرقه بضعة أشهر لتجربته بالفعل.

وبعد اكتشاف قدرته على القيام ببعض الحيل على الحبل، أصبح ويجرز أكثر تعلقًا بهذه الرياضة.

وفي هذه الأيام، يُفضّل ويجرز ممارسة رياضة المشي على الحبال في أجمل الأماكن الممكنة.

ونظرًا إلى أنه يعيش حاليًا في جنوب ولاية يوتا الأمريكية، والتي تتميز بوجود بعض الأخاديد والفجوات المذهلة حقًا، فإنه يستطيع أداء بعض الحيل على الحبل في هذه الأماكن.

ورغم ممارسته هذه الرياضة لـ11 عامًا، لا يزال يشعر ويجرز بقليل من الخوف، ما يدفعه إلى ممارسة تمارين الإطالة والتأمل لتهدئة عقله وجسمه.

ويكون الحبل عادة على ارتفاع يتراوح بين 50 إلى ألف متر.

وأوضح ويجرز أن أعلى حبل مشي عليه يبلغ ارتفاعه 1,200 متر فوق سطح الأرض في مدينة فردان، بفرنسا.

وتعرض ويجرز إلى بعض الإصابات، من بينها خلع في الكتف، وكسر في القدم، وبعض الإصابات البسيطة الأخرى.

وقال ويجرز في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "المشي على الحبال أمر مبهج.. أشعر بالحرية حقًا عند الدوران والقيام بتقلبات على حبل صغير".

وانتشرت مقاطع الفيديو التابعة له مؤخرًا بشكل جنوني، وحازت على إعجاب العديد من الأشخاص.

وبينما يعتبره البعض "مجنونًا"، يصفه آخرون بأنه شجاع جدًا.

وفي الواقع، يمكنك أن تبدأ في تعلم ممارسة هذه الرياضة مثلما فعل ويجزر، كل ما عليك فعله هو الحصول على حبل مشدود، وتعلم المشي عليه أولًا في فناء منزلك أو حتى في الحديقة.