بعيدًا عن جنون السياحة.. تعرف إلى هذه الجزيرة ذات البيوت الملونة في البندقية بإيطاليا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تشتهر البندقية بأنها لا تخل من اكتظاظ السياح، ولكن أحدث موقع جذب بها يضم معرضًا يهدف إلى تسخير مشكلة ازدحام السياح في المدينة في سبيل توجيه رسالة للزوار حول المسؤولية الاجتماعية.

ولأول مرة في التاريخ، افتتح مبنى Procuratie Vecchie أمام الجمهور، وهو عبارة عن ثلاثة مبانٍ متصلة على طول محيط ميدان سان ماركو، ويعد أحد أشهر المباني في أحد أشهر ساحات المدن في العالم.

وتعد واجهة المبنى من طراز الكلاسيكية الحديثة، والتي يبلغ ارتفاعها 500 قدم، واحدة من أشهر صور البندقية، وبنيت في أوائل القرن السادس عشر لتدعم هيكل كاتدرائية سان ماركو (القديس مرقس)، مما أدى إلى إنشاء الساحة، بعد أن التهمت النيران مبنى سابق.

المعرض العملي بعيد كل البعد عن عروض المتاحف الأخرى في البندقية., plain_text Credit: Alessandra Chemollo/THSN

وتضم أروقة الطابق الأرضي مقاهي تاريخية مثل Quadri.

والآن، وللمرة الأولى، يمكن للزوار الوصول إلى الطابق الرابع والأخير، حيث أقيم معرض دائم تحت سقف المبنى المنحدر.

كان المبنى سابقًا المقر الرئيسي لشركة Generali للتأمين الإيطالية منذ عام 1832، وقد خضع المبنى لتجديد لمدة خمس سنوات برئاسة المهندس المعماري ديفيد شيبرفيلد.

أشرف المهندس المعماري ديفيد تشيبرفيلد على عملية الترميم لمدة 4 أعوام ونصف العام , plain_text Credit: Alessandra Chemollo/THSN

بينما احتفظت شركة Generali بمكاتب في الطابق الثاني ذي اللوحات الجدارية من المبنى، وستؤجر الطابق الثالث (من أجل المعارض التي ستكون مفتوحة للجمهور)، سيصبح الطابق الرابع المقر الرئيسي لـ Human Safety Net، وهو مشروع يساعد الأشخاص المعرضين للخطر والأسر، بما في ذلك اللاجئون.

وتشمل المعارض معرضًا عالي التقنية من النوع الذي نادرًا ما يُشاهد في البندقية.

يضم الطابق العلوي ، مع النوافذ المطلة على ميدان سان ماركو، معرضًا جديدًا., plain_text Credit: Alessandra Chemollo/THSN

وبدلاً من عرض التاريخ أو الفنون، ينظر معرض "عالم الإمكانات" إلى المهارات الاجتماعية عبر التكنولوجيا.

وتشمل المعروضات العملية، المصممة لغرس التفكير والتعاطف لدى الزوار، ألعاب العمل الجماعي، وتمرينًا يمكن للزوار من خلاله رفع كرة في الهواء بالاستعانة بقوة التركيز فقط.

يوجد استوديو فني صغير في نهاية المعرض الدائم., plain_text Credit: Andrea Martiradonna/THSN

وييتح شراء تذكرة للمعرض (نصف عائدها يذهب لصالح مشروع Human Safety Net) للزائر الوصول إلى مقهى الطابق الرابع، الذي يحتوي على شرفتين على السطح يطلان مباشرة على قباب كاتدرائية سان ماركو (القديس مرقس) وبرج الجرس الشهير.

ولا تطل الشرفتين على الساحة، حيث تقع تحت خط سقف المبنى.

تضم الأروقة الموجودة أسفل مبنى Procuratie Vecchie بعض المقاهي التاريخية في الميدان, plain_text Credit: Petr Svarc/UCG/Universal Images Group/Getty Images

ومع ذلك، تحتوي غرف الطابق العلوي على نوافذ تطل على المنطقة التي يُقال إن نابليون أطلق عليها "غرفة الرسم في أوروبا".

ربما تكون المساحة نفسها هي المشروع الأكثر إثارة للاهتمام.

وأدى التجديد الذي أجراه تشيبرفيلد إلى تحويل مستوى العلية المهجور إلى سلسلة واسعة من الغرف المترابطة، مع وجود مداخل مغطاة بالحجارة تتشابك معها طوال الطريق.

تشمل عملية إعادة التطوير أيضًا مساحات عمل مشتركة، وهي ليست مفتوحة للجمهور., plain_text Credit: Andrea Martiradonna/THSN

وستكون هناك أيضًا مساحات عمل مشتركة واجتماعات في الطابق العلوي، على الرغم من أنها لن تكون مفتوحة للجمهور أو للسكان المحليين، بل ستستخدمها الشركات والمنظمات غير الحكومية القادمة لقضاء بعض الوقت في البندقية.

وسيكون المقهى مفتوح فقط لرواد المعرض.

وقامت شركة Generali في السابق بتمويل إعادة تطوير الحدائق الملكية، وهو موقه شهير للجلوس بين ميدان سان ماركو والواجهة البحرية.