مصور يوثق برج خليفة في دبي عبر طائرة "درون" تحلق من أعلاه لأسفله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل أنت مستعد لمشاهدة برج خليفة، في مدينة دبي، من منظور إبداعي ومختلف؟ ويوثق المصور النرويجي، أندريه لارسن، مقطع فيديو للبرج بأسلوب "جنوني"، كما وصفه البعض.

واستخدم لارسن، الذي انتقل إلى دبي منذ عامين، طائرة سباقات بدون طيار "FPV" حتى تحلق من أعلى برج خليفة إلى أسفله.

وربما قد تعتقد بداية أن الكاميرا تسقط من السماء، ولكن هذه ليست سوى خطة مدروسة (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

وحرص لارسن على تحليق طائرته إلى أعلى البرج، ثم إمالتها بشكل عمودي مع القمة، حتى تبدو الطائرة وكأنها "تغوص" في البناء بأكمله.

وقام المصور النرويجي بتعديل حركة الطائرة أثناء هبوطها حتى تتجنب الاصطدام بالبرج.

وأوضح لارسن، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "كان يجب أن أستلقي على العشب باستخدام نظارات الطائرة بدون طيار عند الإشارة مباشرة إلى أعلى البناء".

وكانت فكرة هذا الفيديو هي تصوير برج خليفة بأروع طريقة ممكنة، بحيث تغوص في البرج كاملًا، من الأعلى إلى الأسفل.

وكان لارسن يعلم أن مقطع الفيديو سيجد رواجًا كبيرًا بعد نشره عبر حسابه على موقع "إنستغرام". وبينما اعتقد البعض أن مقطع الفيديو زائف، ولكنه نال إعجاب الكثيرين، وتفاجأ البعض من طريقة التصوير.

واحترف لارسن هذا المجال عند انتقاله إلى دبي للعمل بدوام كامل في أحد أكبر الشركات الخاصة بطائرات السباقات بدون طيار، مؤكدًا أنه سيستمر في إنشاء مقاطع فيديو إبداعية مثل هذا الفيديو.