من بينها دولة عربية.. مصرية تقدم أجمل 5 وجهات لقضاء شهر العسل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تبحث عن وجهة سفر مميزة لقضاء شهر العسل مع شريك حياتك؟ نشرت مؤثرة السفر المصرية، رحمة عرفة، مقطع فيديو عبر قناتها على موقع "يوتيوب"، يعكس أبرز 5 وجهات يمكن زيارتها لقضاء عطلتك الرومانسية.

ولطالما كانت تحلم عرفة بالسفر حول العالم واستكشاف ثقافات مختلفة، خاصة أنها لم ترغب أبدًا بالعيش في مكان واحد فقط.

ولم يوافق والداي عرفة على سفرها وحدها بداية، حتى استطاعت إقناعهما أخيرًا. وبالتالي، قررت مؤثرة السفر المصرية أن تشارك قصتها مع الآخرين وتشجعهم على فعل ما يريدونه.

والسؤال الأبرز الذي تواجهه عرفة هو: ما هي الأماكن المناسبة لقضاء شهر العسل، مع التكاليف التي قد يتكبدّها السائح فيها.

وقرّرت بدورها مشاركة رأيها بحكم تجربتها، واختيار أفضل 5 وجهات من بين 20 بلدًا قامت بزيارتها حتى الآن.

وقامت مؤثرة السفر المصرية بترتيب هذه الوجهات بناء على تجربتها وزيارتها لكل واحدة منها (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

5. لبنان

يتميز بطبيعته المختلفة وأنشطته المتنوعة، حيث يمكنك زيارة شواطئه في فصل الصيف والتزلج على جباله في فصل الشتاء.

وقالت عرفة، أثناء حديثها مع موقع CNN بالعربية: "أحب روحه، وناسه، وطعامه، وحفلاته، وكل شيء في الواقع.. أشعر بانتمائي إلى هناك"، موضحة: "يمكنك قضاء أسبوع في البلاد مقابل كلفة حوالي 450 دولارًا لشخصين.. ولكن، يمكن أن يرتفع المبلغ أو ينقص اعتمادًا على ما ستفعله هناك".

4. زنجبار

هذه الجزيرة تابعة لتنزانيا. وإذا كنت ترغب بخوض مغامرة تجمع بين الروح الأفريقية والعربية، فستستمتع حتمًا في جزيرة زنجبار، خاصة بأنشطتها وشوائطها ومطاعمها الرومانسية.

ويمكنك استئجار سيارة خاصة بكل سهولة حتى تتجول في الجزيرة بأكملها. وأوضحت عرفة أن قضاء أسبوع كامل في الجزيرة قد تبلغ كلفته حوالي ألف دولار.

3. سريلانكا

تصف عرفة هذه البلاد بكونها "مبهرة" للغاية، إذ قالت: "لا يوجد مكان تنظر إليه دون أن تشاهد جبال خضراء ونباتات، وحدائق، وغيرها".

ويمكن أن تبلغ كلفة قضاء أسبوع في سريلانكا حوالي 300 دولار.

2. بالي

وأوضحت عرفة أن "هذه الجزيرة الإندونيسية ليس مبالغ فيها أبدًا، فكل ما تسمعه عنها حقيقي"، مضيفة أنه رغم جمال وهدوء هذه الجزيرة، إلا أنها تزدحم كثيرًا بالسياح.

وأوضحت عرفة أن هناك العديد من المصورين والخبراء، الذين يمكن أن تطلب مساعدتهم، في الذهاب إلى المواقع التي تشتهر بصورها عبر "إنستغرام".

ويمكن أن تبلغ كلفة أسبوع واحد في جزيرة بالي حوالي 400 دولار.

1. المالديف

تتميز المالديف بأجواء استجمامية فريدة من نوعها، إذا كنت لا تبحث عن الأنشطة أو المغامرات.

ولاحظت عرفة وجود الكثير من المتزوجين حديثًا في المالديف، بسبب أجوائها الرومانسية، خاصة أن غالبية الأشخاص يزورونها خلال شهر العسل.

وقد تتراوح تكلفة أسبوع كامل في المالديف بين 300 دولار و3 آلاف دولار، وذلك اعتمادًا على الفندق الذي ستقيم فيه.