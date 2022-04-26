مغامرة فريدة من نوعها في هاواي.. التزلج على أعلى قمة في الجزيرة بعيدًا عن السباحة في الشواطئ

فوق السحاب.. مغامر يسير على حبل معلق بين منطادين على ارتفاع 1860 متر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل سبق أن تخيلت نفسك نائمًا على سرير معلق وتتأرجح، ولكن على ارتفاع مئات الأمتار فوق سطح الأرض؟ الأمر بحد ذاته مرعبًا، ولكنه سيثير حتمًا هرمونات الأدرينالين لديك!

واكتشف جوليان ثيس، وهو مصور برازيلي، حبه للمغامرة مع بداية فترة وباء فيروس كورونا، حينما بحث عن وسائل مختلفة للتواصل مع الطبيعة.

وفي وقت فراغه، يميل عادة إلى المشي لمسافات طويلة في الطبيعة، وركوب الدراجات، والجري في الشارع.

وينعكس حب ثيس للمغامرات في مختلف الفيديوهات والصور، التي ينشرها عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، حيث يتابعه ما يزيد عن 11 ألف شخص.

وفي أحد مقاطع الفيديو، ستجد ثيس نائمًا على سرير متأرجح ومعلقًا على ارتفاع مئات من الأمتار، في مدينة بوم جيسوس بالبرازيل.

واختار ثيس هذا الموقع بسبب جمال الشلال، إضافة إلى سهولة تركيب المعدات.

واستغرقت عملية البناء والتركيب والاختبار يومًا واحدًا.

وبالطبع، لم تخل تجربة ثيس من التحديات، أبرزها أن يكون قادرًا على الإثبات لجميع الأشخاص أن السرير المعلق آمن ويتبع معايير السلامة الفنية.

ولا يوجد كلمات تصف شعور ثيس في تلك اللحظة بحسب ما ذكره، إذ قال في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "الشعور بالحرية والانغماس التام مع الطبيعة والاستماع لصوت الشلال، كلها أمور لا تُصدق".

وبمجرد مشاهدة متابعي ثيس لمقطع الفيديو، لم يصدقوا أنه حقيقي، واعتقدوا أن المغامر البرازيلي سيسقط في أي لحظة.

ويُذكر أن ثيس يعمل كمهندس، ويقوم بتصوير مقاطع فيديو باستخدام طائرات بدون طيار كهواية.

واليوم، يسعى ثيس إلى تنشيط السياحة في البرازيل والعيش في أوروبا أو الولايات المتحدة.

هل تجرؤ على خوض تجربة مماثلة؟