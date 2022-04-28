من هاواي إلى المالديف..إليكم أكثر الفنادق فخامة في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد مرور أكثر من عامين على فرض القيود الوقائية، بتنا على أهبة الاستعداد لتنظيم رحلة احتفالية كبرى، بعدما أصبحت رحلات السفر أكثر تساهلًا.

ورغم أننا لم ننتهِ من جائحة "كوفيد-19" بعد، غير أن ما هو مؤكد أن الناس بدأت بالتنقّل، والتخطيط لرحلاتها في المستقبل القريب، لأنها أصبحت أكثر قابلية للتنفيذ.

وقد تتراوح هذه الرحلات بين الهروب إلى الجزر الاستوائية في المالديف وهاواي، ومراكز الاستجمام في المدن الساحرة مثل سيدني، وهوليوود، وسنغافورة.. وبعد ادخارنا الأموال، بات تحقيق الحلم على مرمى حجر. فلمَ لا نقصد هذه الفنادق الفاخرة.

فندق "The Brando"، بولينيزيا الفرنسية

Credit: Courtesy The Brando

وإذا كنت تبحث عن أفخم الفنادق الفاخرة المتنوعة، فلا يمكنك مقاومة منتجع مارلون براندو "The Brando" فائق الفخامة على جزيرة تيشاروا الخاصة، التي تبعد 30 ميلاً شمال تاهيتي.

ويُعتبر هذا المنتجع البعيد، المفضل لدى المشاهير مثل ليوناردو دي كابريو، وبرادلي كوبر، وإلين دي جينيريس. كما كان ملجأ للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، حيث كان يستكين ليكتب مذكراته بعد انتهاء ولايته عام 2017. وأقامت كيم كارداشيان حفل عيد ميلادها الأربعين الفخم على هذه الجزيرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

ويتألف الفندق من 35 فيلا مسقوفة بالقش، تتمتع كلّ منها بمسبح لا متناهي خاص، ومنطقة للطعام في الهواء الطلق، وجميع وسائل الراحة التي قد تتوقع الاستمتاع بها في فندق خمس نجوم في العاصمة البريطانية لندن أو مدينة نيويورك الأمريكية.

لكن الرفاهية القصوى هي ابتعاد شاطئ الرمال البيضاء الناعمة والمحيط الفيروزي اللون، مسافة خطوات عن غرفة نومك.

وتبدأ الأسعار من 3200 دولار.

منتجع "ماتاكوري لودج"، نيوزيلندا

Credit: Courtesy The Robertson Lodges

وتستحق المناظر وحدها هنا هذا البذخ. ومع مشهدية شموخ الجبال خلف بحيرة واكاتيبو الهادئة، يتميز منتجع "Matakauri Lodge" بموقع مذهل في الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا.

ويقع النزل المكوّن من 12 جناحًا على ضفاف البحيرة خارج مدينة كوينزتاون مباشرةً، ويطل على قمتي جبلَي سيسيل ووالتر، وسلسلة جبال ذا ريماركابلز.

وتشمل الرحلات الاستكشافية القفز بالحبال، والمظلات، والتجديف، وركوب الزوارق، وجولات النبيذ، لكن مع مشهد مثل هذا، قد يرغب المسافرون المنهكون من الجائحة بحجز علاجات في المنتجع الصحي الكامل الخدمات الذي يتميز بإطلالات غير منقطعة على البحيرة وقمة جبل سيسيل الشاهقة التي ترتفع 1،978 مترًا (6490 قدمًا).

تبدأ الأسعار خلال موسم الركود من 1130 دولارًا.

منتجع "سينسيي لاناي فور سيزونز"، لاناي، هاواي

Credit: Courtesy Four Seasons

وهذا الملاذ الصحي المخصّص للبالغين فقط يُعد ذروة الرفاهية بعد الجائحة. وشُيّد الفندق على جزيرة لاناي التابعة لجزر هاواي، وهي هادئة ومنعزلة للغاية بحيث تشعر أنك على جزيرتك الخاصة.

ومن ثم هناك الأجنحة الفخمة، المتوارية بين الجبال المليئة بالغابات والمغطاة بالضباب، وبالكاد ستلحظ ضيوفًا آخرين.

كما أنك ستحصل على برنامج رحلة صحي مخصص، يضم علاجات استجمامية وأنشطة صحية تساعدك على التخلص من أي توتر أو قلق.

تبدأ الأسعار من 1320 دولارًا.

فندق "شاتو دو غران-لوسيه"، فرنسا

تصوير: Adam Lynk/Courtesy Hotel Château du Grand Lucé

ويقع هذا القصر الهادئ الذي يعود تاريخ تشييده إلى القرن الثامن عشر بعيدًا في وادي اللوار الريفي الفرنسي، حيث تشعر أنك منقطع عن العالم، رغم أنه يبعد 55 دقيقة فقط عن العاصمة الفرنسية باريس بالقطار.

وتُشعرك الأجنحة الـ17 المتباعدة والمليئة بالشمس، المزيّنة كل منها بلوحات جدارية مرسومة يدويًا، وثريات كريستالية، وأثاث لويس الخامس عشر العتيق، بأنك عدت بالزمن.

تبدأ الأسعار من 828 دولارًا.

مخيم "جاك كامب"، بوتسوانا

Credit: Courtesy Natural Selection

وإذا كنت تنشد العزلة فليس أفضل من "Jack's camp" ليشعرك بها، وهو مخيم سفاري فاخر يقع داخل محمية خاصة للحياة البرية تبلغ مساحتها مليون فدان، في صحراء كالاهاري.

وأغلق المخيم الأسطوري الذي افتتح أبوابه عام 1993، للتجديد عام 2019، وأعيد افتتاحه أوائل عام 2021. ويتضمن 9 خيم فاخرة ضخمة للضيوف، مجهزة بأسرّة فخمة ذات أربع أعمدة، وديكور سفاري رائع، وأحواض غطس خاصة تطل على ملاحات ماكغاديكغادي

وتوجد أيضًا مكتبة، وغرفة بلياردو، وبار، وخيمة شاي فاخرة مليئة بالسجاد الفارسي والوسائد الفخمة، ما يشكل المكان المثالي للاسترخاء مع كوب من الشاي المثلج بعد يوم طويل حار في رحلات السفاري.

تبدأ الأسعار من 1450 دولارًا للفرد في الليلة.

فندق "1 West Hollywood"، لوس أنجلس

Credit: James Baigrie/Courtesy 1 Hotel West Hollywood

وإذا كان الهروب من المدينة هو ما تحبذه، فأفضل وجهة تقصدها ستكون هذه الواحة الحضرية الأنيقة في شارع صن سيت بولفار.

وافتُتح عام 2019، قبل أشهر قليلة على بدء الجائحة، وتُعتبر غرف فندق "1 Hotel West Hollywood" بين أكبر الغرف وأكثرها فخامة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وتتميز بديكور ترابي اللون بسيط وأنيق، وحمامات رخامية فخمة، ويتمتع الفندق بمشاهد تطل على حي هوليوود هيلز الأمريكي.

وتُعتبر الاستدامة هي شعار هذا الفندق الخالي من البلاستيك والورق تقريبًا.

ويبلغ متوسط أسعار الليلة في الفندق 500 دولار.

فندق "غراند تريميتسو"، إيطاليا

Credit: Grand Hotel Tremezzo

ومع انفتاح أوروبا الكبير على المسافرين الدوليين، يجب أن تكون محطتك الأولى فيها بفندق "Grand Hotel Tremezzo"، وهو فندق ذات تصميم فني على طراز الآرت نوفو، ويقع على ضفاف بحيرة كومو.

وتم تزيين جميع غرفه البالغ عددها 90 على نحو خاص، وجهزت بتفاصيل مريحة مثل الشرفات المطلة على مناظر خلابة وأحواض الجاكوزي. ورغم أنّ الغرف المطلة على البحيرة تستحق كل يورو تنفقه، فإن الغرف المطلة على الحديقة والأراضي الدقيقة الجميل توفر أيضًا واحة هادئة.

وفي الخارج، ستجد ثلاث حمامات سباحة، أحدها يطفو مباشرة فوق البحيرة.

ويبلغ معدل الأسعار قرابة 760 دولارًا.

فندق "سونيفا جاني"، جزر المالديف

Credit: Soneva Jani

وإذا كنت ترغب بتدليل عائلتك خلال إجازة ما بعد الإغلاق وإذهالهم، فإن فندق "Soneva Jani" هو وجهتك. حيث جهزت الفيلات القائمة فوق المياه بأحواض سباحة خاصة لا متناهية ومنزلقات مائية ستنقلك إلى المحيط الفيروزي المتلألئ أدناه.

وستقع أيضًا داخله على صالة سينما فوق الماء، ومرصد للنجوم، وغرفة آيس كريم وشوكولا. وسقف كل فيلا قابل للطي حتى يتمكن الأطفال من النوم تحت النجوم.

تبدأ الأسعار من 3352 دولارًا.

فندق "رافلز"، سنغافورة

Credit: Raffles Singapore

ويتمتع فندق "رافلز" في سنغافورة بشهرة واسعة. ويُعتبر من أحد أفخم فنادق العالم.

وتعود عملية بنائه إلى ما قبل 135 عامًا. ويتم تعيين خادم شخصي خاص لكل ضيف.

وتبدأ الأسعار من 960 دولارًا.

فندق "كراون سيدني"، أستراليا

Credit: FloodSlicer Pty Ltd/Courtesy Crown Sydney

افتُتح فندق "كراون سيدني" أواخر عام 2020.

ويُعتبر بمثابة ناطحة سحاب متلألئة على شكل البتلة، ويصنّف فندقًا من فئة ستة نجوم، ويتضمن 14 مطعمًا وحانة، ومسبحًا لا متناهيًا يطل على ميناء سيدني، و349 غرفة ضيوف مُجهزة بحمامات وأرضية رخامية، إلى نوافذ كبيرة مطلة على المدينة.

وتبدأ الأسعار من 850 دولارًا.

فندق "سيلفرساندز غرينادا"، البحر الكاريبي

Credit: Silversands Grenada

ويضم فندق "Silversands Grenada" أطول مسبح في منطقة البحر الكاريبي، ويرتفع 100 متر (328 قدمًا)، ويقع المنتجع الأنيق في "جزيرة التوابل" (Spice Island) غير الملوثة في غرينادا، والتي رفعت قيود السفر الخاصة بـ"كوفيد-19" في الآونة الأخيرة.

ويمتد المنتجع على شاطئ "Grand Anse"، ويضم 43 غرفة وجناحًا مع نوافذ كبيرة من الأرض حتى السقف، بالإضافة إلى فيلات على شاطئ البحر وإلى جانب التل.

وتبدأ الأسعار من 900 دولار في موسم الركود.

فندق "Grumeti Serengeti River Lodge"، تانزانيا

ومن المقرّر إعادة افتتاح هذا النزل الفاخر في يونيو/حزيران عقب خضوعه لإصلاح شامل إثر فيضان أبريل/نيسان 2020.

وأعيدت عملية بنائه من الألف إلى الياء، وسيكون فندق "Grumeti Serengeti River Lodge" الجديد أكثر فخامة ومعاصرة، مع تصميم يسلط الضوء على المناظر الطبيعية ويستفيد إلى أقصى حد من موقعه على أحد روافد نهر "Grumeti".

وتبدأ الأسعار من 1080 دولارًا للشخص الواحد في الليلة.

فندق "دبليو ملبورن"، أستراليا

Credit: W Hotels Worldwide

وافتُتح فندق "دبليو ملبورن" من فئة الخمسة نجوم أوائل العام الماضي، ويُعد مكان إقامة فاخر للمسافرين إلى أستراليا حديثًا بعد فتح أبوابها مجددًا.

وبُني الفندق داخل منطقة "Collins Arch" المتلألئة، وهي موطن للمساكن الفاخرة، وعروض البيع بالتجزئة، وتناول الطعام الراقي. ويضم الفندق فائق الحداثة خمسة مطاعم وحانات، بالإضافة إلى مسبح داخلي مسقوف ومطلي باللون الذهبي.

وتتميز غرفه البالغ عددها 294 بالفخامة. وتبدأ الأسعار من 285 دولارًا.