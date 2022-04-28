أمريكية تُفاجأ بدلفين "يحميها" من سمكة قرش تسبح بقربها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "تحت رحمة البحر، يمكن أن يحدث أي شيء، دون أن أستطيع التحكم بزمام الأمور".. هذا ما قالته كايلي جرانت، وهي تعمل في قطاع السياحة البحرية في هاواي منذ حوالي 10 أعوام، أثناء حديثها مع موقع CNN بالعربية.

وخلال إحدى رحلات غوصها، تفاجأت بسمكة قرش أمامها، ولكن، لم تكن جرانت وحدها تحت الماء.

وكان من المثير للاهتمام أن تشاهد دلفينًا يهتم بها بشكل خاص، ويحيط بها كما لو أنه يحميها من سمكة القرش (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

ووثقت جرانت، وهي من ولاية بنسلفانيا الأمريكية، هذه الحادثة في هاواي بعدسة كاميرتها.

وبدورها، وصفت الدلفين بكونه ودودًا بشكل غير طبيعي.

وتميل جرانت إلى الغوص في مياه البحر العميقة. وبسبب طبيعة عملها، تحدثت جرانت عن وجود العديد من الأنواع المدهشة التي تسمي هذا المكان بالمنزل.

وعندما تكون أسفل الماء، تشعر جرانت أنه لا يوجد أي شيء في العالم الخارجي للتفكير فيه. وبالتالي، تسعى إلى التعرّف أكثر على المحيط، والعثور على طرق للمساعدة في إنقاذه.