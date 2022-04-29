بين نيوزيلاندا والبيرو.. تتوزّع 9 من أفضل المنتجعات الصحية في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ما زالت جائحة كورونا تلقي بظلالها على العالم.. فأثر السنتين السابقتين على الأطفال والراشدين ظاهر للعيان، إذ خلّفتا قلقًا في النفوس، ومشاكل صحية طويلة الأمد.. لذا تعتبر ممارسة الأنشطة المحفزة على استعادة الحياة الصحية أمرًا مرحبًا به.

في ما يلي بعضًا من أفضل المنتجعات الصحية التي ستساعدك على استعادة سكينتك الضائعة.

آرو ها، نيوزيلندا

لمنتجع آرو ها، المحاط بقمم جبال الألب الجنوبية الثلجية، مبادئ ومفاهيم بسيطة: تجديد العقل والجسد.

ورغم ذلك، فإن الأمر ليس سهلاً على الضيوف الذين عليهم وقف تناول الكحول، والكافيين، وتدخين السجائر قبل وصولهم للانضواء في مسار التعافي المقترح من المنتجع.

في هذا المكان، يستهل الزائر نهاره بأطباق التيبت الموسيقية، وممارسة رياضة "يوغا التدفق" الديناميكية، وفي الخلفية، شروق الشمس ووجبة إفطار تتألف من رغيف الجزر الذي يمرغ بزبدة التفاح والتوت، المستخرجة من حديقة المنتجع.

للحفاظ على نقاء العقل والجسد والروح، يعتمد المطبخ على النباتات المنتجة من الحديقة. أما المحافظة على اللياقة البدنية فهي مكوّن أساسي، لذا يوصى بشدة الاستمتاع بنزهة في المنطقة قبل أن يحين موعد الذهاب إلى المنتجع الصحي (Spa) والخضوع للتدليك العلاجي.

ويلكا تيكا، البيرو

Credit: Willka T'ika

يقع هذا المنتجع الصديق للبيئة في جبال الأنديز. بالإضافة إلى أروع المناظر الطبيعية في العالم التي تحيط به، فهو يقع بين قلعة ماتشو بيتشو القديمة وكوزكو عاصمة إمبراطورية الإنكا.

وتتوزع حدائق الشاكرات السبع بين مباني فندق البوتيك هذا، الوردية اللون، وهي تشكّل مساحة استعادية لتجسيد الشاكرات السبع الكلاسيكية، التي يؤمن البعض أنها مراكز الطاقة في جسم الإنسان.

باديهوليداي، سانتا لوسيا

Credit: BodyHoliday

تعزّز المشهدية المثالية التي يتمتع بها البحر الكاريبي من شواطئ رملية ناعمة، وغابات استوائية مطيرة، الثقة في الوعد الذي يطلقه منتجع BodyHoliday: "امنحنا جسمك لمدة أسبوع وسنعيد لك عقلك".

واستنادًا إلى البرنامج، في وسع الضيوف ممارسة اليوغا أو استكشاف الجزيرة من خلال أنشطة مثيرة، مثل الغوص والرماية، خلال فترة إقامتهم الكاملة.

ويتمتع هذا المنتجع بمركز صحي شامل يضم عيادة جلدية، تفتخر "بالجمال الترميمي"، بالإضافة إلى علاجات المنتجع الصحي وسواها.

وتعتبر تقنية "تدليك الصفاء" السويدية رائجة بين الضيوف، التي يستخدم فيها مزيجًا خاصًا من الزيوت للمساعدة على التنفس والنوم.

فندق وسبا القرم الشرقي بإدارة أنانتارا، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة

Credit: Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi

يُطل هذا الموقع على أشجار القرم الجميلة المنتصبة عند أطراف المدينة، وتستخدم إدارة أنانتارا محيطها الطبيعي لاستحداث واحة علاجية تجمع بين العلاج الشرقي والطب العربي. وتشمل العلاجات الحصرية هنا "مقشر الجسم برمل الصحراء فيشي" و"التدليك بشمعة نيوم لإزالة التوتر".

وبحسب مزاج الضيف، في وسعه اختبار الحمام التركي أو الخروج للتنزه على الواجهة البحرية حيث في إمكانه المشاركة بإحدى الرياضات المائية العديدة المتاحة.

أناندا في جبال الهيمالايا، الهند

Credit: Ananda in the Himalayas

تقع أناندا على سفوح جبال الهيمالايا وتحيط بها غابات سال، وتطلق على نفسها اسم "المسار الروحي". ويقدم هذا المنتجع علاجات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الضيوف.

يفيد الزائر من خضورعه لفحوص طبية شاملة، بالتوازي مع استشارات المنتجع الصحي للتأكد من أنّ الأنشطة مثل اليوغا، والتأمل، والبراناياما (تنظيم التنفس)، والغطس المنعش، تقدم الفوائد القصوى.

منتجع Stanglwirt Green الصحي، النمسا

Credit: Stanglwirt Green Spa Resort

في هذا الشاليه الشاسع ذات الأسطح العشبية، المستكين في جبال وايلد كايزر الألبية في النمسا، حيث تشرف عائلة هوسر على إدارة هذا الملاذ الصديق للبيئة.

وتعزز المؤهلات البيئية الطعام المنتج منزليًا في مزرعة Stanglwirt العضوية، في حين أن الساونا البيئية الخاصة بالمنتجع مصنوعة من صنوبر أرولا المحلي.

تشمل الأنشطة المعروضة الغولف، وركوب الخيل، والتزلج. وتوجد أيضًا حديقة داخلية لممارسة اللياقة البدنية تبلغ مساحتها 500 متر مربع.

قصر فيوجي، إيطاليا

Credit: Tyso Sadlo/Palazzo Fiuggi

يدّعي هذا المنتجع الطبي اتباع برنامج 360 درجة للرفاهية، ويوفر فترة نقاهة لمن يعانون من الأمراض، ضمنًا مرض كوفيد الطويل.

المكان شاعري بامتياز. وإلى التمتع بالمياه العلاجية، تتأمل في الخلفية بالجمال الطبيعي لجبال أبينين الإيطالية.

يقدم قصر فيوجي برامج علاجية متخصّصة للتعافي، تشمل علاجات شاملة وخدمات طبية مصممة من قبل فريق من الأطباء والخبراء.

يمكن للضيوف الاختيار بين العلاجات "الطبية والتشخيصية"، مثل برنامج "ما بعد كوفيد"، أو خطة "التجديد" مثل برنامج "الاستعادة والتوازن".

وتشمل أفضل أنواع علاجات العافية أيضًا الطعام الجيد. هنا يمكن للضيوف الاستمتاع بقائمة من إعداد طاهٍ حائز على ثلاثة نجوم ميشلان.

يوفوريا ريتريت، اليونان

Credit: Euphoria Retreats

تعتبر مدينة ميستراس الساحرة المشيدة على تل، ملاذًا أكثر برودة من سهول منطقة بيلوبونيز الداخلية في اليونان، وبوابة إلى الروائع الأثرية القديمة للقلعة البيزنطية التي تطل عليها.

إنها أيضًا موطن لملاذ آخر: Euphoria وهو عبارة عن مجمّع منتجع صحي بني بأسلوب كلاسيكي، ويوفر للضيوف علاجات مصممة خصيصًا للمساعدة على التعافي بعد الجائحة.

يهدف برنامج Euphoria "Feel Alive Again" إلى إراحة الضيوف من السلبية المكبوتة من خلال مجموعة من الأنشطة مثل يوغا الضحك، وعملية التنفس، والموسيقى.

Joali Being، المالديف

Credit: Joali Being

محاطة بالرمال الناعمة ونسيم المحيط، تتمحور هذه الجزيرة حول مفهوم "انعدام الوزن". رغم ذلك، لم يتم كسر أي من قوانين الجاذبية في Joali Being .

يمزج المنتجع بين العلم الحديث وفنون العلاج القديمة لمنح إقامة مستوحاة من الركائز الأربع للرفاهية: العقل، والميكروبيوم، والطاقة، والجلد.

يتضمن العرض برامج مصممة لإعادة التوازن إلى عافية الضيوف، ضمنًا تدليك الابيانغا لكامل الجسم، وعلاجات المياه المنعشة في قاعة العلاج المائي.