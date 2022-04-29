قذيفة غير منفجرة بحوزة عائلة أمريكية تثير الرعب في مطار بن غوريون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثارت عائلة أمريكية بلبلة في مطار بن غوريون الإسرائيلي بتل أبيب، الخميس، بعدما حاولوا تمرير قذيفة غير منفجرة عبر أمن المطار.

وأوضحت سلطات المطار في بيان صحفي، أنّ السيّاح عثروا على القذيفة خلال ترحالهم في مرتفعات الجولان، التي احتلّتها إسرائيل خلال حرب 1967، ثمّ ضمّت هذا الشريط الضيق من الأرض عام 1981. ويصنّف القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي هذه المرتفعات بأنها أرض محتلة.

ولدى وصول العائلة الأمريكية إلى المطار، أخطروا أمن المطار بحيازتهم للقذيفة لدى تسليمهم الأمتعة، فأعلن موظفو المطار الإخلاء الفوري. ويُظهر مقطع فيديو تداولته وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصًا بحالة ذعر، يركضون خلف الأعمدة، وينبطحون أرضًا.

وأفادت أنباء عن إصابة شخص جراء ذلك، وهو مسافر إسرائيلي ركض على حزام نقل الأمتعة، وسط الفوضى.

وأكّدت سلطات مطار إسرائيل أنه "بعد استبعاد حادث أمني، ألغي قرار إخلاء الصالة". واستجوبت سلطات المطار المسافرين الأمريكيين، ليُسمح لهم بعدها بالصعود إلى الطائرة.

وقالت سلطات المطار الإسرائيلي إنّ الحادث "قيد التحقيق العملي حاليا". ونقل المصاب الى المستشفى.

لطالما اعتُبر مطار بن غوريون الدولي أحد أكثر مراكز السفر أمانًا في العالم نظرًا لعمليات التفتيش الأمنية المتعددة التي تُجرى فيه.