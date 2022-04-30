تزوجا على ارتفاع 37 ألف قدم.. بعدما تعذّر وصولهما إلى لاس فيغاس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- طارا بحبهما إلى السماوات حرفيًا، واحتفلا بزواجهما على ارتفاع 37 ألف قدم.. لتشهد رحلة شركة طيران ساوث ويست المتجهة إلى لاس فيغاس من دالاس، الأحد، حفل زفاف غير متوقع.

وكان الثنائي بام وجيريمي سالدا يتواعدان منذ أغسطس/آب 2020، وأخبرا CNN أنهما عندما سمعا خبر رفع قيود وضع الكمامات الواقية لدى بعض شركات الطيران الثلاثاء الماضي، اقترحا على سبيل المزاح الذهاب للزواج في لاس فيغاس.

ثم تحوّل مزاحهما إلى جد، وقال جيريمي سالدا، الجمعة: "خلال ساعة ونصف الساعة تقريبًا حجزنا رحلاتنا الجوية والفندق"، متابعًا أنّ "بام اشترت فستان زفافها عبر الإنترنت واستلمته ليلًا".

و حدّد الثنائي من أوكلاهوما سيتي موعدًا للزفاف في كنيسة عند الساعة 9 مساءً الأحد.

وتوجها، بام باترسون مرتدية ثوب زفافها وجيريمي في بدلة العريس، إلى لاس فيغاس.

لكنهما واجها تأجيلًا متكرّرًا للرحلة خلال توقفهما في مطار دالاس/ فورت وورث، وفي النهاية ألغيت رحلتهما الأخيرة إلى فيغاس.

Credit: Kaitlyn Manzer

وأثناء انتظارهما في المطار، التقيا بكريس ميتشام، راكب آخر على نفس الرحلة المتوجهة إلى فيغاس، الذي صادف أنه كاهنًا.

و سمع مغامرة عقد زواجهما وعرض تزويجهما بنفسه، ووجد الثلاثة رحلة تابعة لشركة ساوث ويست متجهة إلى لاس فيغاس، وما زال على متنها 4 مقاعد شاغرة.

ورغم أن هذه الرحلة كان مخطط لها خارج مطار دالاس لوف فيلد الذي يبعد 25 دقيقة، قالت بام لـCNN إنه "كان لدينا 50 دقيقة قبل إقلاع الطائرة فطلبنا من سائق أوبر أن يوصلنا بأقصى سرعة إلى المطار".

أثناء قيامهما بالركض عبر مطار دالاس لوف فيلد بملابس زفافهما، قال الثنائي إن الناس كانوا يهنئانهما بصوت عال.

ووصلا إلى البوابة النهائية، وفيما كانا على متن الطائرة، أثار فستان زفاف بام فضول القبطان فشرحت له القصة، مازحة بشأن الزواج على متن الطائرة.

لدهشتها، رد القبطان: "لنفعل ذلك"!

وجاء في بيان صادر عن شرطة طيران ساوث ويست: "نحن نستمتع دومًا بفرصة الاحتفال بعملائنا بطرق خاصة".

وعلّق أعضاء طاقم الطائرة اللافتات المصنوعة من ورق الحمام، وصنعوا وشاحًا لميتشام من أكياس الوجبات الخفيفة.

وفيما كانت بام تسير في الممر، شغّل الركاب أزرار الاتصال الخاصة بهم ووقفت جولي رينولدز، إحدى المضيفات على متن الطائرة، كوصيفة شرف لها.

Credit: Kaitlyn Manzer

وصادف وجود مصوّر محترف على متن الطائرة التقط صورًا للعروسين.

وماذا عن تقطيع قالب حلوى الزفاف؟ قدم راكب آخر دوناتس المتبقية في حوزته.

وأشارت بام: "كان غريبًا كيف كل شيء تمّ كما يجب".

حتى أنه تم تمرير دفتر ملاحظات الطائرة كدفتر للمدعوين. وقالت بام إن الركاب كتبوا لهم رسائل حول كيف انعكس حفل زفاهما غير المتوقع إيجابًا على يومهم، أو كيف شعروا أنهم يتابعون أحداث فيلم كوميدي رومانسي.

ولفتت شركة طيران ساوث ويست إلى "أننا شعرنا بسعادة كبيرة لاستضافة يوم بام وجيريمي الخاص. نقدم تهانينا للعروسين الجدد ونتمنى لهما التوفيق في حياتهما الجديدة معًا".

وأمضى العروسان يومًا إضافيًا في فيغاس للاحتفال بزواجهما العفوي، وهما يخطّطان للاستمرار بتنظيم حفل زفافهما الذي كان مقرّرًا أساسًا في أغسطس/آب، حيث سيقيمونه بحضور العائلة والأصدقاء في مدينة كابو سان لوكاس بالمكسيك.