"لؤلؤة مكنونة" بالسعودية.. جزيرة بتدرجات لونية ساحرة تثير إعجاب الزوار

هذه المشاريع ستحول السعودية إلى وجهة سياحية في المستقبل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تريد الاستمتاع بيوم كامل من الاستجمام والاسترخاء، في تجربة سياحية فريدة من نوعها؟ وقد تكون تذكرة سفر إلى المالديف أو حتى إلى جزيرة بالي مكلفة، بينما تستطيع البقاء في المملكة العربية السعودية!

وتقع جزيرة الوصل بمحافظة حقل في منطقة تبوك، على مساحة تصل إلى 22 ألف متر أقصى شمال غرب المملكة بخليج العقبة، وتبعد نحو 500 متر عن الشاطئ.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، تُعد الجزيرة أحد أهم عوامل الجذب السياحي في المنطقة. وبالطبع، تتعدّد الأسباب بين تنوع الشعاب المرجانية، ووجود كائنات بحرية مختلفة حولها.

Credit: WAS

وقرّر المصور السعودي، محمد الشريف، أن يوثق تجربة زيارته لجزيرة الوصل بمجموعة من الصور المتنوعة.

وتعكس هذه الصور تدرجات لونية ساحرة ومياه فيروزية صافية، لن تستطيع أن تزيح نظرك عنها.

Credit: WAS

وتتميز أرض الجزيرة في كونها مستوية. وهناك مجموعة من الشعاب المرجانية على الشاطئ، ما يجعلها ملائمة لممارسة رياضة الغوص.

Credit: WAS

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجزيرة هي بمثابة "لؤلؤة مكنونة" مقابل شواطىء المحافظة.

وتُعتبر الجزيرة قريبة من الشاطئ، بحيث يمكن الوصول إليها عن طريق السباحة أو من خلال القوارب الصغيرة.

Credit: WAS

ولم تخل تجربة التصوير من التحديات، أبرزها الأجواء غير المناسبة، خاصة أن منطقة حقل معروفة برياحها القوية على مدار العام.

وغامر المصور السعودي في استخدام طائرة "درون" خاصة به، وتحليقها عاليًا حتى استطاع التقاط هذه الصور من السماء.

Credit: WAS

وفي الواقع، حازت صور الشريف على إعجاب العديد من الأشخاص، كما انهالت عليه الكثير من الأسئلة حول موقع الجزيرة، وكيفية الوصول إليها.

هل تخطط لزيارتها؟