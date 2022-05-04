فطور من نوع آخر و"كشتة" بالطائرات تجذب الانتباه في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يترّقب الكثير من الأشخاص فصل الشتاء بفارغ الصبر للقيام بنزهات برية مع العائلة والأصدقاء، خلال عطلات نهاية الأسبوع ووسط الأجواء الصحراوية الباردة.

وبينما يقوم بعض الأشخاص بتحضير سياراتهم وتزويدها بالمؤونة وكل ما يحتاجونه في هذه الرحلة البرية، يتوجه الطيار الرياضي السعودي، عبدالعزيز الشيبان، إلى صحراء المملكة العربية السعودية أيضًا، ولكن بتجربة مختلفة قليلًا.

وبينما تجد عادة سيارات مركونة إلى جانب الجلسات البرية التي ينظمها الأشخاص، يركن الشيبان طائرته الخاصة إلى جانبه أثناء تناوله وجبة الفطور في الصحراء.

ولم تكن هذه التجربة مخطط لها، بل عفوية تمامًا.

ويقول الشيبان، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "كانت تجربة معتادة برفقة بعض الأصدقاء، نتنقل طوال اليوم، ونستمتع بتجربة أماكن جديدة نقضي فيها بعض الوقت، بحسب النطاق المسموح لنا بالطيران".

وربما تستغرب بداية عندما تشاهد مقطع الفيديو الخاص بالشيبان، ولكنه يعتبر أن "كشتة" الطائرات هي أكثر تفردًا وتميزًا عن السيارات.

وفي حال تساؤلك عما تعني كلمة كشتة، فهي نزهة برية باللهجة السعودية.

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ولم يتوقع الطيار الرياضي السعودي أن ينتشر مقطع الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسرعة، خاصة أنه كان يوثق يومياته كما يفعل عادة.

وبدوره، يشجع الشيبان جميع الأشخاص على خوض تجارب جديدة وفريدة من نوعها.

ولم يبدأ حب الشيبان للطيران حديثًا، حيث اكتشف شغفه أثناء ممارسة هذه الهواية مع شقيقه الأكبر منذ الصغر.

ويميل أحيانًا إلى الطيران عندما تكون السماء غائمة، واصفًا الأجواء في ذلك الوقت بأنها أشبه بـ"الخيال".