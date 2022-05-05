دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- غرفة سرية داخل طاحونة حمراء اللون (Moulin Rouge) تجلس على قمة أحد أشهر الملاهي بالعالم في العاصمة الفرنسية باريس، يمكن للزوار الآن تجربتها.

وسيُسمح الشهر المقبل، لعدد محدود من السيّاح بإلقاء نظرة داخلها، بفضل الشراكة القائمة بين الملهى الليلي "Moulin Rouge" وشركة "إير بي إن بي" Airbnb، لمنح الزوار فرصة البقاء داخل هذه المنشأة الباريسية.

Credit: Daniel Alexander Harris/AirBnB

وتحولت حجرة الطاحونة إلى غرفة نوم فاخرة، ألوان ستائرها من الباستيل، ومزينة بقطع أثرية تعكس طراز نهاية القرن، ولمسات مستمدة من أجواء الملهى الليلي في الأسفل، بدءًا من الأزياء القديمة وزجاجات العطور، وصولًا إلى أوراق الجدران المستخدمة في المسرح.

فرصة لمرة واحدة في الحياة

Credit: Daniel Alexander Harris

ويقع ملهى "Moulin Rouge" في حي مونمارتر الباريسي. وشكلت الطاحونة الحمراء التي تحمل الاسم ذاته، عنصرًا أساسيًا للملهى الليلي منذ بداياته، رغم أنّ الهيكل الأصلي احترق عام 1915، ليُعاد بناء طاحونة الهواء الحالية في عشرينيات القرن الماضي.

Credit: Daniel Alexander Harris

وبالنسبة للعديد من السيّاح لا تكتمل زيارة باريس، مدينة الأنوار، من دون زيارة الملهى الليلي الباريسي، حيث يشاهد من يرغب بعيش التجربة كاملة عرض "Féerie".

Credit: Daniel Alexander Harris

وشكّل الملهى الليلي الشهير موقعًا لتصوير فيلم "Moulin Rouge" عام 2001، للمخرج باز لورمان الذي أعاد تسليط الضوء على هذا المعلم وتاريخه، وأنتج في الآونة الأخيرة "عرض برودواي" ناجحًا.

Credit: Daniel Alexander Harris

أما أعمال التجديد الأخيرة التي خضعت لها طاحونة الهواء فكانت بهدف الشراكة مع "Airbnb"، وشملت تزيين الشرفة التابعة للطاحونة بأضواء ساحرة ونسخة عن معبد هندي ما يجعلها المكان المثالي للغناء تحت النجوم، على غرار الممثلين إيوان مكغريغور ونيكول كيدمان.

Credit: Daniel Alexander Harris

وقال إيمانويل ماريل، المدير الإقليمي لشركة "Airbnb" في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، لـCNN إن الأمر ليس مسابقة، إلا أنّ عددًا قليلًا من الأشخاص سيتمكنون من الحجز لأن الإقامة في غرفة "Moulin Rouge Airbnb" تحدث "مرة في الحياة".

وإذا حالفك الحظ لإمضاء ليلة واحدة داخل طاحونة الهواء، فستتكبّد كلفة قيمتها يورو واحدًا فقط (قرابة دولار واحد).

Credit: Daniel Alexander Harris

أما إمكانية حجز الغرفة فهي متاحة في الليالي الثلاث التالية فقط: 13 و20 و27 يونيو/ حزيران.

Credit: Daniel Alexander Harris

وبالإضافة إلى قضاء ليلة في طاحونة الهواء، سيتمكن الضيوف من الاستمتاع بعرض ملهى "مولان روج" المميز، وتناول وجبة فرنسية مؤلفة من ثلاثة أطباق.

ورغم ذلك، لن تشمل الرفاهية كل شيء، حيث يتعيّن على الضيوف استخدام مرحاض مشترك، وربما يكون ذلك أكثر ملاءمة من حمام داخلي خاص.

Credit: Daniel Alexander Harris

وفي وسع الضيوف المحتملين طلب الحجز اعتبارًا من 17 مايو/ أيار على هذا الرابط. ويمكن الحجز لنزيلين في الليلة كحد أقصى، على أن يكون للشخص المتقدّم بالطلب ملف تعريف على "Airbnb"، وسجل يحوي ثلاث تقييمات إيجابية من الإقامات السابقة، في الحد الأدنى. كما سيُطلب من النزلاء تقديم نتيجة سالبة لاختبار فيروس كورونا أيضًا، أجري خلال 72 ساعة من تسجيل وصولهم.