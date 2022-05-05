لقطات ساحرة للبرق في دبي على مدار 5 ساعات يجمعها مصور بإطار واحد

هل تحب المغامرة؟ لا تفوت الفرصة وشاهد دبي في الهواء من على حبل انزلاق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد أن شهدت مدينة دبي موجة من الأمطار الغزيرة المصحوبة بالبرق والرعد، الأسبوع الماضي، انتشرت صورًا عديدة تعكس جمالية هذا المشهد الساحر، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

Credit: Zohaib Anjum

وفي كل مرة تنتشر فيها صورًا للبرق والرعد، غالبًا ما يتم ربطها بأعمال المصور الباكستاني، زهيب أنجم.

وبالفعل، كان تخمين غالبية الأشخاص في محله.

Credit: Zohaib Anjum

ويراقب أنجم الأحوال الجوية في دبي بشكل مستمر.

وكان متيقظًا أن العاصفة ستضرب عدة أجزاء من دزولة الإمارات العربية المتحدة، حيث انتظر وصولها إلى دبي، وتحديدًا باتجاه منطقة نخلة جميرا، خلف عجلة "عين دبي".

Credit: Zohaib Anjum

وتواجد أنجم في الوقت المحدد لوقوع العاصفة، حيث قام بإعداد كاميرته، والتقط صورًا خلابة بعد انتهاء عرض البرق "المذهل"، على حد قوله.

وبدوره، قرر أن يدمج جميع الضربات الصاعقة في إطار واحد، على مدار 5 ساعات متواصلة.

وأراد أنجم أن يُظهر للناس كيف تبدو كل ضربة صاعقة على حدة.

ومن بين التحديات التي واجهها المصور الفوتوغرافي، الذي يُعرف بكونه "مطارد العواصف" في دبي، هو عدم وجود مأوى من المطر حول تلك المنطقة.

وكان المصور مبللًا تمامًا، حيث اضطر لتنظيف عدسته بين الحين والآخر.

Credit: Zohaib Anjum

وبينما كان المصور متواجدًا في قلب الحدث، كان من الممكن أن تضربه العاصفة في أي وقت.

وبذلك، شدّد المصور الباكستاني على ضرورة اتباع إجراءات السلامة اللازمة قبل رصد مثل هذه اللقطات الفوتوغرافية.

ما رأيك بهذه اللقطات الساحرة؟