حجز راكب بعد فتحه مخرج الطوارئ والسير على جناح الطائرة في أمريكا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- احتجز أحد ركاب الخطوط الجوية المتحدة في مطار أوهير الدولي بشيكاغو، صباح الخميس، بعد فتحه باب الطائرة والسير على أحد جناحيها أثناء تحركها على الأرض.

وجاء في بيان صادر عن إدارة شرطة شيكاغو أن "رجلاً سحب مخرج الطوارئ وصعد على جناح الطائرة عندما كانت تقترب من البوابة".

وأضافت الشرطة أن "الشخص قد انزلق بعد ذلك من الجناح إلى المهبط".

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ويذكر أن الحادث وقع على متن رحلة الخطوط الجوية المتحدة 2478 الآتية من سان دييغو.

وقالت شركة الخطوط الجوية المتحدة إنّ الطاقم الأرضي أوقف الراكب خارج الطائرة.

وعندما وصلت الطائرة إلى البوابة، نزل جميع الركاب بسلام، وفقًا لبيان صادر عن شركة الطيران.

وقالت الشرطة: "وصلت مديرية حماية المدنيين ووضعته في الحجز.. أما التهم التي ستوجه فلم يبت بها بعد".

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