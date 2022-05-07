دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عادت طائرة تابعة لشركة خطوط فيرجن أتلانتيك أدراجها إلى مطار هيثرو، حيث كانت متجهة من لندن إلى مطار جون كينيدي في نيويورك، وذلك بعدما تبيّن أنّ الضابط الأول لم يكمل اختبار الطيران النهائي الخاص بالشركة.

وأفاد متحدث باسم شركة الطيران في بيان لـCNN، أن الرحلة VS3 كانت قطعت قرابة 40 دقيقة من مسارها الاثنين، عندما ظهر "خطأ في القائمة" فعادت الطائرة بموجبه إلى لندن.

وورد في البيان أن الضابط الأول انضم إلى الشركة عام 2017، وهو مؤهل وفقًا للوائح الطيران في المملكة المتحدة، لكنه بحاجة لإكمال رحلة "التقييم النهائي" الداخلية لشركة الطيران.

وقالت فيرجن أتلانتيك إنّ قبطان الرحلة، الذي يتمتع "بخبرة عالية" ويعمل مع فيرجن أتلانتيك منذ 17 عامًا، لم يتوافر المتدرّب المعيّن لمرافقته في ذلك اليوم، فاستبدل الضابط الأول بطيار جديد.

وأوضحت الشركة أن الطيارين مرخصان ومؤهلان بالكامل لتشغيل الطائرة، ولم يخالفا بالاقتران لوائح الطيران أو السلامة.

رغم ذلك، رأت شركة الطيران أن الوضع لا يتوافق مع بروتوكولات التدريب الداخلية لخطوط فيرجن أتلانتيك، ما أدى إلى صدور قرار العودة.

وأفاد متحدث باسم فيرجين أتلانتيك في بيان: "بسبب خطأ في القائمة، عادت الرحلة VS3 إلى لندن هيثرو ووجهتها نيويورك جون كينيدي، الاثنين 2 مايو/ أيار، وذلك بعد وقت قصير من إقلاعها".

وتابع: "استبدل الضابط الأول المؤهل، الذي كان يسافر إلى جانب قبطان متمرس، بطيار جديد لضمان الامتثال الكامل لبروتوكولات التدريب الخاصة بشركة فيرجن أتلانتيك، والتي تتجاوز معايير الصناعة".

وصل ركاب الرحلة إلى نيويورك بعد ساعتين و 40 دقيقة من الموعد المحدد، وهو أمر اعتذر عنه المتحدث باسم شركة الطيران.

وأكدت هيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة أن "الطيارين يحوزان رخصة تتماثل والمعايير المطلوبة وهما مؤهلين للقيام بالرحلة".