كأن الزمن توقف به.. مشهد رائع لشاطئ متجمد بأمواجه في أمريكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بينما يشاهد العديد من الأشخاص أمواج البحر من الشاطئ، يستمتع المصور الفوتوغرافي، مايكل هندرسون، بجمال منظرها أسفل سطح الماء.

ويعمل هندرسون في مجال التصوير الفوتوغرافي منذ حوالي 4 إلى 5 سنوات كهواية، ويأمل ممارستها في يوم من الأيام بدوام كامل.

وبدوره، يميل إلى التركيز على المحيط بشكل أساسي، وتحديدًا الأمواج، لأنه يعتقد أنه لا يُوجد موجتين متماثلتين.

ونشر المصور الفوتوغرافي، عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، مقطع فيديو يعكس مشهد الأمواج تحت سطح المياه، في غولد كوست، بولاية كوينزلاند، أستراليا.

ويُعد مقطع الفيديو الأصلي سريعًا جدًا، لا تتجاوز مدته الثانيتين. ولكن، قام هندرسون بإبطائه حتى يستطيع المشاهد أن يستمتع بقوة المحيط.

وقال هندرسون في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "الغموض والجمال الذي يحمله المحيط يبدو مذهلًا للغاية".

وغاص هندرسون أسفل موجة متكسرة ووجه كاميرته نحوها، حتى استطاع رصد ما يُعرف باسم "الدوامة".

وبالطبع، يتمحور التصوير الفوتوغرافي حول المكان المناسب في الوقت المناسب.

وأوضح: "هذا هو جمال التصوير الفوتوغرافي للمحيطات ... لقد غمرتني مياه المحيط مرات عديدة إلى درجة أنني أصبحت أجد نفسي في المواقع الصحيحة في كثير من الأحيان.. لكن كل هذا يأتي مع الممارسة".

وعندما تكون الأجواء مثالية، يعتبر هندرسون أنه لا يوجد شيء أفضل من التواجد في المياه النقية الصافية، حيث يُعتبر المحيط كـ"دواء ومكان رائع للعثور على السلام".

ونشر هندرسون مقطع الفيديو بداية عبر "تيك توك"، وحصد حوالي 1.9 مليون مشاهدة و469 ألف إعجاب.

وقام بنشره بعد ذلك عبر "إنستغرام"، حيث أعاد نشره عدد قليل من الحسابات المعروفة، ما جعله يكتسب المزيد من المشاهدات.

واليوم، يطمح هندرسون إلى قضاء وقت أكبر في التصوير الفوتوغرافي، والسفر حول العالم إلى أجمل الشواطئ ورصدها بعدسة كاميرته.

ويأمل بتحديث معدات الكاميرا الخاصة به، حتى يكون قادرًا على إنتاج أفضل الصور ومقاطع الفيديو الممكنة.