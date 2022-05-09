دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سواء كنت ترغب في بدء حياة جديدة في الخارج أو مجرد قضاء إجازة في دولة أخرى، فإن الحصول على جواز سفر جديد قد يكون مكلفًا.

وفيما يلي، إليك بعض أغلى جوازات السفر في العالم

ويُذكر أن التكاليف الواردة أدناه هي بالعملات المحلية والدولار الأمريكي لكل بلد مقابل الحصول على جوازات سفر البالغين، التي تستمر لفترة 10 سنوات، ما لم ينص على خلاف ذلك.

يشار إلى أن تحويلات العملات تقريبية بناء على أسعار أوائل مايو/ أيار 2022.

وبينما أن الكثير من جوازات السفر تبلغ كلفتها حوالي 100 دولار إلى 160 دولارًا، إلا أن هذا ليس سعرًا بسيطًا. ومع ذلك، ستجد جوازات سفر أكثر تكلفة.

وسواء كنت تخطط لتجديد أو شراء جواز سفر لأول مرة، يمكن للمواطنين اليابانيين أن يتوقعوا دفع 16 ألف ين ياباني، أي حوالي 125 دولارًا.

ويمكن للنيوزيلنديين أن يتوقعوا دفع 191 دولارًا نيوزيلنديًا، أي حوالي 125 دولارًا، للحصول على جواز سفرهم الجديد.

وسيكلف الحصول على جواز سفر أمريكي للبالغين لأول مرة 165 دولارًا على الأقل، بينما تكلف التجديدات 130دولارًا.

وبالنسبة للمواطنين البريطانيين الذين يتطلعون إلى زيارة الوجهات المشمسة، فإن تجديد جواز السفر البريطاني عبر الإنترنت سيكلف 75.50 جنيهًا إسترلينيًا، أي حوالي 95 دولارًا أو 90 يورو.

وبالنسبة إلى غالبية الوافدين الذين يعيشون في الخارج، سيكلف التجديد حوالي 106 جنيه إسترليني، أي حوالي 135 دولارًا أو 125 يورو.

صورة لجواز السفر المكسيكي., plain_text تصوير: Carlos Mejía/EELG/GDA/AP

وتبلغ كلفة تجديد جواز السفر في المكسيك 3505 بيزو مكسيكي، أي حوالي 170 دولارًا.

صورة لجواز سفر ليختنشتاين., plain_text Credit: Tobias Arhelger/Adobe Stock

وباعتبارها رابع أصغر دولة في أوروبا وسادس أصغر دولة في العالم من حيث مساحة الأرض، تقع ليختنشتاين بين سويسرا والنمسا.

وما قد تفتقر إليه ليختنشتاين في الكتلة الجغرافية، فإنه يُعوض في تكاليف جواز السفر.

وعلى سبيل المثال، هناك رسوم الشحن.

ويمكن للمواطنين أن يتوقعوا دفع 256 فرنكًا سويسريًا، أي حوالي 260 دولارًا أو 250 يورو، للحصول على جواز سفر جديد.

صورة لجواز السفر الكوبي., plain_text Credit: Jessica Patino/Long Visual Press/Universal Images Group/Getty Images

وتختلف عملية تجديد جوازات السفر الكوبية عن غيرها في القائمة.

وبينما أن شراء جواز سفر جديد تبلغ كلفته 2500 بيزو كوبي (حوالي 105 دولارات)، والذي يمكن أن يستمر لمدة ست سنوات، فإنه يجب تجديد جواز السفر كل عامين حتى يظل ساريًا، بحسب ما ذكرته الحكومة الكوبية.

وستبلغ كلفة كل تجديد 500 بيزو كوبي إضافي، حتى السنة السادسة من عمر جواز السفر، حيث يتم استئناف عملية شراء جواز سفر جديد.

وتبلغ تكلفة حمل جواز سفر كوبي ساري المفعول لمدة 10 سنوات حوالي 6500 بيزو كوبي، أي حوالي 270 دولارًا.

صورة لجواز السفر الأسترالي., plain_text Credit: Patrick T. Fallon/AFP/Getty Images

وفي حال كنت تعيش في أستراليا، يجب أن تتوقع دفع 308 دولارات أسترالية، أي حوالي 220 دولارًا أمريكيًا، لتجديد جواز سفرك.

وبالنسبة إلى الأستراليين الذين يعيشون في الخارج، تصل التكلفة الإجمالية إلى 336 دولارًا أمريكيًا.

صورة لجواز السفر السوري., plain_text Credit: JOSEPH EID/AFP/AFP via Getty Images

ويُعد جواز السفر السوري من أقل جوازات السفر قوة، بينما يُعد في الوقت ذاته من بين جوازات السفر الأغلى ثمناً.

وبحسب موقع وزارة الخارجية والمغتربين السورية، سيضطر السوريون المقيمون في الخارج إلى دفع 300 دولار للحصول على جواز سفر جديد يستمر لست سنوات فقط.

وعلى مدى 10 سنوات، ستبلغ كلفة حمل جواز سفر سوري ساري المفعول 600 دولار على الأقل.

صورة لجواز السفر اللبناني., plain_text Credit: Anwar Amro/AFP/Getty Images

وبحسب ما ذكرته المديرية العامة للأمن العام اللبناني، ستبلغ كلفة تجديد جواز سفر المقيمين في لبنان حوالي مليون و200 ألف ليرة لبنانية، أي ما يعادل 795 دولارًا.

ويستطيع الوافدون توقع دفع 600 دولار عند تجديد جوازات سفرهم في القنصلية اللبنانية بمدينتي نيويورك أو لوس أنجلوس الأمريكيتين.

ويُعتبر لبنان من بين البلدان القليلة التي يُفرض على المواطنين فيها دفع مبلغ مالي يفوق القيمة التي يدفعها المغتربون في الخارج لتجديد جوازات السفر.