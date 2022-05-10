دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى السعودية، الثلاثاء، حيث يزور المملكة في رحلة استكشافية باعتباره سفيرًا للسياحة السعودية.

وأعلن وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، عبر تويتر، أن ميسي اختير سفيرًا للسياحة السعودية.

وكتب الخطيب: "أرحب اليوم بليونيل ميسي وأصدقائه في السعودية لقضاء إجازة مميزة يستكشف بها كنوز البحر الأحمر وموسم جدة وتاريخها العريق".

وقال الخطيب: "هذه ليست زيارته الأولى للمملكة ولن تكون الأخيرة، ويسرني أن أعلن ميسي سفيرًا للسياحة السعودية".

ونشر المسؤول السعودي صورًا للنجم الأرجنتيني لدى وصوله المملكة.