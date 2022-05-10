ثلوج في دبي؟ فنان رقمي يحول معالم المدينة إلى "أعجوبة شتوية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مشهد لوسط مدينة دبي يكسوها الثلج، وآخر لبحيرة متجمدة بمنطقة برج العرب، هذه بعض التصاميم المذهلة التي ستجعلك تتساءل ماذا لو توقف الزائر الأبيض في دبي؟ أمر قد يصعب على المرء تخيله حتى في الأحلام نظرًا لطبيعة المدينة الصحراوية!

وفي أحد الأيام خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، راود الفنان الرقمي الهندي المقيم في دبي جيو مولور حلم أشبه بالحقيقة عن تساقط الثلج في دبي، واستيقظ متذكرًا تفاصيله بحذافيرها.

من خلال سلسلة من الصور ، تخيل الفنان الرقمي المقيم في دبي جيو مولور كيف ستبدو المدينة إذا كانت مغطاة بالثلج. , plain_text Credit: Jyo John Mulloor

وقال مولور في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "راودني حلم مؤخرًا بأني عدت إلى المكان الذي مكثت فيه خلال أيامي الأولى في دبي، وعندما نظرت من النافذة، كان الثلج يتساقط، وكان بإمكاني رؤية الطرق والمباني، وحتى عدادات وقوف السيارات مغطاة باللون الأبيض".

وعندها قرّر أن يفعل أفضل ما يجيد فعله، أي إعادة تجسيد رؤياه بتصاميم مرئية.

أول تصميم من سلسلة Snowy Dubai يبرز فيها برواز دبي, plain_text Credit: Jyo John Mulloor

وأوضح مولور أنه أراد أن ينقل الإحساس الذي راوده للآخرين من خلال إنشاء مشاهد مختلفة للمدينة المغطاة بالثلج وإبرازها كقطعة من المنطقة القطبية.

ومن متحف المستقبل، وبرواز دبي، إلى برج خليفة، وبرج العرب، تتضمن السلسلة التي تحمل عنوان "Snowy Dubai" أي "دبي الثلجية" أشهر معالم المدينة التي تُعد مألوفة في جميع أنحاء العالم، وليس فقط لدى سكان دبي.

وعن سبب اختياره لهذه المعالم، قال كولور: "كنت على يقين من أن تفرد وشعبية هذه المعالم تتحدث عن اسم هذه السلسلة Snowy Dubai".

وأراد مولور الحصول على صور سريالية مستعينًا بحلمه كمصدر للإلهام، حيث تتداخل المناظر الطبيعية المكسوة بالثلوج مع معالم المدينة المبنية في الصحراء.

تصميم يظهر بحيرة متجمدة مع خلفية لبرج العرب, plain_text Credit: Jyo John Mulloor

ولم يكن تنفيذ هذا المشروع الفني الخيالي سهلًا، إذ واجه الفنان الرقمي تحديًا في خلق الإحساس بالثلوج. وأوضح: "رغم أن المفهوم سوريالي بطبيعته، كنت أهدف إلى إخراج واقعي".

برج الساعة الشهير في منطقة ديرة. , plain_text Credit: Jyo John Mulloor

ولم يستعن مولور ببرامج تعديل الصور العادية مثل الفوتوشوب فحسب، بل كان عليه إيجاد برامج لإنشاء ثلاثي الأبعاد.

واستغرق العمل على هذه السلسلة وقتًا طويلًا، وكانت الصور الأولية أكثر صعوبة من غيرها.

تصميم يظهر تساقط الثلوج على فندق أتلانتس النخلة. , plain_text Credit: Jyo John Mulloor

وأشار مولور إلى أنه كان عليه أن يصقل مهاراته بتقنيات جديدة خلال رحلة العمل على هذه السلسلة، وبعد قضاء 14 إلى 16 ساعة من العمل، قام بإنشاء أول صورة لبرواز دبي مغطى بالثلج.

تصميم لتساقط الثلوج في إكسبو 2020 دبي , plain_text Credit: Jyo John Mulloor

أما الصورة الثانية، والتي كانت لبرج العرب، فقد استغرقت منه حوالي 6 إلى 8 ساعات لإكمالها، لينخفض بعد ذلك تدريجيًا عدد الساعات التي أمضاها مع كل تصميم.

وبمجرد أن شارك مولور صورًا من السلسلة عبر حسابه على "إنستغرام"، تلقى الكثير من ردود الفعل الإيجابية.

وقال: "كنت متشوقًا لمعرفة كيف سيتفاعل الناس مع إعادة تخيل حلمي".

وذكر مولور أن السلسلة أثارت إعجاب سكان دبي، ومنهم من تمنى الاستمتاع بالطقس الثلجي في دبي يومًا ما.

وعن تصور حلمه الذي قام بتجسده في السلسلة إلى حقيقة، اعتبر مولور أن "دبي لا تعرف المستحيل، ومن يدري ربما يومًا ما سنستمتع بتساقط الثلج حقيقة".