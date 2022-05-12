وحيد من نوعه في العالم.. فندق لا تستطيع دخوله سوى بشرط واحد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بمجرد زيارتك لفندق "Jules Undersea Lodge"، في ولاية فلوريدا الأمريكية، ستشعر بالدهشة بسبب أمرين أساسيين.. الأول هو أن الفندق تحت الماء، ولا تستطيع دخوله سوى من خلال الغوص للوصول إلى غرفتك!

وربما تسأل نفسك كيف ستستطيع طلب طعامك إلى الغرفة، وهذا ما يقودنا إلى الأمر الثاني الذي سيذهلك في الفندق.

وبكل بساطة، يحرص غواصون من ذوي الاختصاص على إيصال البيتزا إلى باب غرفتك (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

وفي الواقع، الأمر ليس بتلك البساطة!

وأوضح ثين ميلهوان، مدير عمليات الموئل في فندق "Jules Undersea Lodge"، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية، بعض الإجراءات الأساسية لإيصال طلبيتك.

وقال إنه يتم استخدام الصناديق الجافة وأوزان كبيرة لإيصال طلبات البيتزا تحت الماء.

وأولًا، يُوضع صندوق البيتزا داخل كيس بلاستيكي، ثم داخل صندوق جاف. وبالطبع، تُستخدم مشابك خاصة لربط الصندوق الجاف بالأوزان حتى يبقى الصندوق بشكل أفقي، مع الحفاظ على البيتزا ساخنة وكل طبقة منها في مكانها.

ويُعد التعامل مع درجات حرارة المياه المتغيرة أصعب جزء في العمل خلال فصل الصيف.

وقال ميلهوان إن درجات الحرارة تصل إلى 90 درجة فهرنهايت (32 درجة مئوية)، بينما يمكن أن تنخفض في فصل الشتاء إلى أقل من 70 درجة فهرنهايت (21 درجة مئوية).

ومن المهم أن تكون غواصًا أو تتعلم كيفية الغوص، في دورة تمهيدية، قبل الذهاب إلى الفندق، الذي يستوعب حوالي 6 أشخاص.

وفيما يتعلق بأفضل جزء من وظيفة ميلهوان، فإنه يستمتع بتعريف الأشخاص على الفندق ومشاهدة ردود أفعالهم عند قضاء 24 ساعة تحت الماء.

ويندهش الزوار عادة من تجربة العيش تحت الماء، خاصة مع وجود وسائل الراحة المختلفة، كالتلفاز، والحمام الساخن، والثلاجة، والميكروويف، والإنترنت السريع.

ما رأيك بهذه التجربة؟ هل تود خوضها؟