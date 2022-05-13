دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- توقفت عمليات مراقبة حركة الملاحة الجوية خلال فترات قبل وبعد ظهر الخميس، في مطار سانغستر الدولي في جامايكا، الأمر الذي تسببّ بإلغاء الرحلات وترك آلاف الركاب الغاضبين عالقين داخل المطار، أو غير قادرين للوصول إلى الجزيرة الكاريبية.

وأكدت شركة MBJ للمطارات، المشغّلة للمطار الذي يقع بالقرب من منتجع مونتيغو باي الشهير، في بيان صحفي لـCNN أن الرحلات الجوية أُلغيت صباح الخميس، "بسبب تعليق خدمات الملاحة الجوية".

وقرابة الساعة 9:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، يوم 12 مايو/أيار، بدأت لوحة الوصول في المطار تعرض الرحلات الملغاة. هذا الأمر انسحب على لوحة المغادرين التي بدأت تعرض الرحلات المغادرة الملغاة قرابة الساعة 10:30 قبل الظهر.

وقد ألغيت رحلات الخطوط الجوية الأمريكية، ودلتا، وجيت بلو، وساوث وست، ويونايتد، إلى رحلات أخرى.

هذه الحادثة تكررت أيضًا في مطار نورمان مانلي الدولي في العاصمة الجامايكية كينغستون. حيث ألغيت رحلات الوصول بدءًا من الساعة 11:30 قبل الظهر، وألغيت رحلات المغادرة بدءًا من الساعة 12:19 مساء.

وصرّح كورت سولومون، رئيس رابطة مراقبي الحركة الجوية في جامايكا، لـCNN إنّ الرحلات الجوية ستُستأنف عند الساعة الـ5 مساءً، بالتوقيت المحلي، في 12 مايو/أيار.

ونشر روبرت نيستا مورغان، وزير من دون حقيبة، مسؤول عن المعلومات في مكتب رئيس الوزراء، بيانًا صحفيًا على حسابه على تطبيق "تويتر" أكد فيه استئناف الرحلات الجوية.

وجاء في البيان: "تود هيئة الطيران المدني في جامايكا (JCAA) إبلاغ الناس بأنه، مع تقدم الحوار بين السلطة والأطراف المعنيين الرئيسيين، لا سيما جمعية مراقبي الحركة الجوية في جامايكا (JATCA)، أنها ستستعيد خدمات الحركة الجوية نشاطها حالًا".

ومنذ ذلك الوقت، عرض مطار سانغستر رحلة مغادرة لخطوط دلتا DL1987 عند الساعة 5:07 مساءً. وعرض مطار مانلي رحلة وصول للخطوط الجوية البريطانية BA2263 عند الساعة 4:43 مساءً.

عدد الموظفين المحدود

Credit: TVJ

وقال شارون هيسلوب، مدير التطوير التجاري والتسويق في سانغستر، لـCNN إنه تم إخطار المطار صباح الخميس بأن مركز مراقبة الحركة الجوية في كينغستون ليس لديه دعمًا كافيًا للحركة الجوية بسبب "عدد الموظفين المحدود".

وأشار إلى أنّ الهيئة العامة للطيران المدني قررت عندها تعليق خدمات الحركة الجوية والرحلات الجوية. ويتحكم مركز عمليات مراقبة الحركة الجوية في كينغستون بعمليات المطارات الدولية الثلاثة في جامايكا: مطار سانغستر، ومانلي وإيان فليمنغ الدولي في خليج أوشو ريوس.

وتواصلت CNN مع الهيئة العامة للطيران المدني للتعليق الخميس، لكنها لم تتلقّ ردًا حتى الساعة 8 مساءً بالتوقيت الشرقي.

وقدر هيسلوب أن هناك حوالي 100 راكب في كل رحلة تأثروا بتعليق الخدمات.

وقال لـCNN إنه قرّر إبقاء المتاجر مفتوحة في المطار حتى الليل، ذلك أنه من المتوقع أن يبقى بعض الركاب في سانغستر طوال الليل.

ووصفت وسائل الإعلام المحلية ما جرى إضرابًا، رغم عدم تأكيد ذلك من قبل أي مسؤول تواصلت معه CNN.

لم يعرف بحسب هيسلوب الأسباب التي دفعت بالفريق الاحتياطي المؤلف من موظفين إداريين لمراقبة الحركة الجوية، للتوقف

الركاب المحبطون

قال جاستن نوفاك لـ CNN إنه كان متجهاً من تورونتو إلى مونتيغو باي الخميس عندما عادت رحلته أدراجها قبل 30 دقيقة من هبوطها.

ولفت نوفاك إلى أنّ الطيارين لم يوضحوا الكثير لهم باستثناء أنهم أجبروا على العودة.

وتابع "كانت عودة يشوبها التوتر، حيث كانت ردود فعل الركاب متباينة، لكن معظمهم مستاء".

كان نوفاك متجهاً نحو جامايكا لقضاء إجازة مع زوجته لمدة ثمانية أيام. وعلّق أنه سيخسر الآن يومين منها بسبب ما جرى.

وأضاف: "ما لم أفهمه أنهم كانوا على دراية ربما بما سيحدث، لكن كان يتعين علينا ركوب الطائرة. وتابع "حدد موعد جديد لرحلتنا الساعة 12 ظهر الجمعة 13 مايو/أيار، لكن من يدري ماذا سيحدث".

أما إيرين فليتشر لانغن فواجهت مشاكل عديدة الخميس، عندما كانت في طريقها إلى جامايكا للعمل، من فورت لودرديل بولاية فلوريدا. فقد تأجلت رحلتها من أتلانتا، ثم استعادت الأمل عندما أخبرهم مسؤولون أن مطار سانغستر استأنف عمله، إلى أن ألغيت الرحلة رسميًا مرة أخرى.

ووصفت حال الإحباط التي شعر بها المسافرون الذين لم يغادروا البلاد منذ وقت طويل. وأملت أن تسافر على رحلة يوم الجمعة.