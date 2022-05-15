مصور يوثق مشاهد زاهية لـ"عين الشيطان" في الصين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد يكون لينبوع "أيكن" في الصين لقبًا مخيفًا بعض الشيء، ولكن لا يمكن إنكار أنه يوفّر في الوقت ذاته مشاهد عجيبة في صحراء "جوبي". ووثق المصور جوناس ديلي هذا الينبوع بطريقة فريدة من نوعها.

ويعشق ديلي الترحال، وقاده ذلك الحب إلى السفر بمفرده في الصين، وعبر نصف البلاد.

ويعتبر ديلي، وهو من الصين، كاميرته المعدّلة بالأشعة تحت الحمراء رفيقة السفر الأكثر إخلاصًا له، فهي تبرز "ألوانًا رائعة" تحوَل الحقيقة إلى "واقعٍ سحري"، بحسب ما قاله في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

وثق المصور جوناس ديلي مشاهد ساحرة لينبوع "أيكن" في الصين. , plain_text Credit: Copyright owner

ونتج عن ذلك هذه الصور الملوّنة التي التقطها المصور لينبوع "أيكن"، الذي يُعرف أيضًا باسم "عين الشيطان"، في أغسطس/آب من عام 2021.

مشاهد فاتنة

أظهر المصور جمال هذا الينبوع عبر مجموعة من الصور الجوية. , plain_text Credit: Copyright owner

وتشجّع المصور على زيارة ينبوع "أيكن" عندما سمع عنه من أحد أصدقائه، وقال ديلي: "بصفتي مصورًا، من الطبيعي أن أشعر بالفضول بشأن بعض عجائب العالم، وكان ذلك هو الحال أيضًا مع ينبوع أيكن".

يقع الينبوع في صحراء "جوبي" في الصين. , plain_text Credit: Copyright owner

ويقع ينبوع "أيكن" في مقاطعة تشنغهاي في الصين، ويعود سبب تشكّله إلى وجود تركيز عالي من الكبريت، وفقاً لما ذكره الحساب الرسمي للقنصل العام الصيني في مدينة كراتشي الباكستانية، لي بيجيان، بتغريدة عبر "تويتر".

Look into the "Devil's Eye." The Aiken Spring in NW China's Qinghai features a unique and colorful landscape, which is formed under a high concentration of sulfur on the surface. @PDChina https://t.co/lWG5AymEEh

ووصف ديلي الينبوع بأنه "مثل الماء المغلي".

وترسّبت معادن الكبريت حول الينبوع لفترة طويلة، وتتلون المنطقة باللون البني المائل للحمرة، واللون الأصفر الذهبي.

وتُظهر الصور الجوية، التي وثّقها المصور عبر طائرة "درون"، تفاصيل الينبوع الزاهية التي تتراوح من عروق حمراء داكنة، إلى مساحات برتقالية شاسعة، وبقع أخرى تركوازية اللون.

يُعرف الينبوع أيضًا باسم "عين الشيطان". , plain_text Credit: Copyright owner

وأصبح ديلي مهتمًا بالتصوير باستخدام الأشعة الحمراء بفضل أعمال الفنان والمصور الأيرلندي ريتشارد موس.

وصادف ديلي صور موس التي أظهرت الصراع في الكونغو من منظور آخر غلب عليه اللون الوردي الزاهي بفضل تصويره باستخدام الأشعة تحت الحمراء.

مشهد من الألوان الزاهية. , plain_text Credit: Copyright owner

وقال ديلي: "جعلتني هذه الألوان المذهلة أشعر بالدهشة، ولكنها منحتني أيضًا اهتمامًا قويًا بطريقة التصوير هذه، وبمساعدة إحدى الأصدقاء، قمت بتحويل واحدة من الكاميرات الخاصة بي إلى كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء".

وثّق المصور الينبوع بالأشعة تحت الحمراء. , plain_text Credit: Copyright owner

وأكّد المصور: "من منظور جوي، يشكّل الينبوع بمياهه المتدفقة، وحلقة الرواسب الحمراء العميقة في اليابسة التي تُحيط به، شكل بؤبؤ عين غريب".

وعند المشي حول الينبوع، قد يسمع المرء صوت طقطقة بسبب كون التربة فيه رخوة، ولذلك "قد تقع إذا لم تكن حريصًا"، بحسب ما ذكره المصور.