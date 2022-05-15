اسمه "عين الشيطان".. مصور يوثق مشاهد ساحرة لهذا الينبوع في الصين

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد يكون لينبوع "أيكن" في الصين لقبًا مخيفًا بعض الشيء، ولكن لا يمكن إنكار أنه يوفّر في الوقت ذاته مشاهد عجيبة في صحراء "جوبي". ووثق المصور جوناس ديلي هذا الينبوع بطريقة فريدة من نوعها.

ويعشق ديلي الترحال، وقاده ذلك الحب إلى السفر بمفرده في الصين، وعبر نصف البلاد.

ويعتبر ديلي، وهو من الصين، كاميرته المعدّلة بالأشعة تحت الحمراء رفيقة السفر الأكثر إخلاصًا له، فهي تبرز "ألوانًا رائعة" تحوَل الحقيقة إلى "واقعٍ سحري"، بحسب ما قاله في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

مصور يوثق مشاهد زاهية لـ"عين الشيطان" في الصين
وثق المصور جوناس ديلي مشاهد ساحرة لينبوع "أيكن" في الصين. , plain_textCredit: Copyright owner

ونتج عن ذلك هذه الصور الملوّنة التي التقطها المصور لينبوع "أيكن"، الذي يُعرف أيضًا باسم "عين الشيطان"، في أغسطس/آب من عام 2021.

مشاهد فاتنة

مصور يوثق مشاهد زاهية لـ"عين الشيطان" في الصين
أظهر المصور جمال هذا الينبوع عبر مجموعة من الصور الجوية. , plain_textCredit: Copyright owner

وتشجّع المصور على زيارة ينبوع "أيكن" عندما سمع عنه من أحد أصدقائه، وقال ديلي: "بصفتي مصورًا، من الطبيعي أن أشعر بالفضول بشأن بعض عجائب العالم، وكان ذلك هو الحال أيضًا مع ينبوع أيكن".

مصور يوثق مشاهد زاهية لـ"عين الشيطان" في الصين
يقع الينبوع في صحراء "جوبي" في الصين. , plain_textCredit: Copyright owner

ويقع ينبوع "أيكن" في مقاطعة تشنغهاي في الصين، ويعود سبب تشكّله إلى وجود تركيز عالي من الكبريت، وفقاً لما ذكره الحساب الرسمي للقنصل العام الصيني في مدينة كراتشي الباكستانية، لي بيجيان، بتغريدة عبر "تويتر".

ووصف ديلي الينبوع بأنه "مثل الماء المغلي".

وترسّبت معادن الكبريت حول الينبوع لفترة طويلة، وتتلون المنطقة باللون البني المائل للحمرة، واللون الأصفر الذهبي.

وتُظهر الصور الجوية، التي وثّقها المصور عبر طائرة "درون"، تفاصيل الينبوع الزاهية التي تتراوح من عروق حمراء داكنة، إلى مساحات برتقالية شاسعة، وبقع أخرى تركوازية اللون.

مصور يوثق مشاهد زاهية لـ"عين الشيطان" في الصين
يُعرف الينبوع أيضًا باسم "عين الشيطان". , plain_textCredit: Copyright owner

وأصبح ديلي مهتمًا بالتصوير باستخدام الأشعة الحمراء بفضل أعمال الفنان والمصور الأيرلندي ريتشارد موس.

وصادف ديلي صور موس التي أظهرت الصراع في الكونغو من منظور آخر غلب عليه اللون الوردي الزاهي بفضل تصويره باستخدام الأشعة تحت الحمراء.

مصور يوثق مشاهد زاهية لـ"عين الشيطان" في الصين
مشهد من الألوان الزاهية. , plain_textCredit: Copyright owner

وقال ديلي: "جعلتني هذه الألوان المذهلة أشعر بالدهشة، ولكنها منحتني أيضًا اهتمامًا قويًا بطريقة التصوير هذه، وبمساعدة إحدى الأصدقاء، قمت بتحويل واحدة من الكاميرات الخاصة بي إلى كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء".

مصور يوثق مشاهد زاهية لـ"عين الشيطان" في الصين
وثّق المصور الينبوع بالأشعة تحت الحمراء. , plain_textCredit: Copyright owner
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وأكّد المصور: "من منظور جوي، يشكّل الينبوع بمياهه المتدفقة، وحلقة الرواسب الحمراء العميقة في اليابسة التي تُحيط به، شكل بؤبؤ عين غريب".

وعند المشي حول الينبوع، قد يسمع المرء صوت طقطقة بسبب كون التربة فيه رخوة، ولذلك "قد تقع إذا لم تكن حريصًا"، بحسب ما ذكره المصور.

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